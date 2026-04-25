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बिहार में 'डायन' बताकर महिला पर हमला, बीच-बचाव करने आए पति की मौत

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से अंधविश्वास से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है. जिले के फकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में महिला को ‘डायन’ बताकर कुछ ग्रामीणों ने उसके घर पर हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उसके 72 वर्षीय पति की मौत हो गई.

डायन बताकर महिला को कर रहे थे प्रताड़ित: परिजनों के अनुसार, गांव के कुछ लोग पिछले तीन दिनों से महिला को डायन बताकर प्रताड़ित कर रहे थे. शनिवार सुबह करीब 6 से 7 लोग लाठी-डंडा लेकर उनके घर पहुंचे और महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. वहीं शोर सुनकर शख्स अपनी पत्नी को बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उन्हें धक्का दे दिया और लाठी-डंडे से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल होकर गिरने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इलाके में दहशत का माहौल: इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि अंधविश्वास के नाम पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जिससे एक बेगुनाह की जान चली गई.मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा. हालांकि मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है.

धक्का लगने से गिर पड़े महिला के पति: डीएसपी 2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोग महिला को डायन कहकर विवाद कर रहे थे. इसी दौरान धक्का लगने से महिला के पति गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल जांच जारी है.