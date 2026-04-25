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बिहार में 'डायन' बताकर महिला पर हमला, बीच-बचाव करने आए पति की मौत

पिछले तीन दिनों से महिला को डायन बताकर कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे थे. शनिवार सुबह हमला कर दिया. पढ़ें पूरी खबर-

Muzaffarprur WOMAN ATTACKED
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 25, 2026 at 6:33 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से अंधविश्वास से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है. जिले के फकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में महिला को ‘डायन’ बताकर कुछ ग्रामीणों ने उसके घर पर हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उसके 72 वर्षीय पति की मौत हो गई.

डायन बताकर महिला को कर रहे थे प्रताड़ित: परिजनों के अनुसार, गांव के कुछ लोग पिछले तीन दिनों से महिला को डायन बताकर प्रताड़ित कर रहे थे. शनिवार सुबह करीब 6 से 7 लोग लाठी-डंडा लेकर उनके घर पहुंचे और महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. वहीं शोर सुनकर शख्स अपनी पत्नी को बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उन्हें धक्का दे दिया और लाठी-डंडे से पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल होकर गिरने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इलाके में दहशत का माहौल: इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि अंधविश्वास के नाम पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जिससे एक बेगुनाह की जान चली गई.मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा. हालांकि मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है.

धक्का लगने से गिर पड़े महिला के पति: डीएसपी 2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोग महिला को डायन कहकर विवाद कर रहे थे. इसी दौरान धक्का लगने से महिला के पति गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल जांच जारी है.

"मृतक पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में उनके पोते की भी मौत हो गई थी जिसकारण वो पहले से ही सदमे में थे. पूरे विवाद के दौरान बीच-बचाव करने में उनको धक्का लग गया जिससे गिर कर उनकी मौत हो गई. अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है."- अनिमेष चंद्र ज्ञानी, डीएसपी 2

इलाके में हालात सामान्य: अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है फिलहाल इलाके में हालात सामान्य बने हुए हैं.

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