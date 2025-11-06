ETV Bharat / state

दिल्ली: महिला पर कुत्तों ने किया हमला, शरीर पर 42 निशान; 20 लाख के मुआवजे की मांग पर MCD से जवाब तलब

याचिका में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 के मुआवाज फार्मूले को आधार बनाकर 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 6:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से जख्मी एक महिला की बीस लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग पर दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को अपने जवाब में यह भी बताना होगा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और पीड़ितों को मुआवजा देने की क्या व्यवस्था है.

याचिका प्रियंका राय ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि इस वर्ष मार्च में याचिकाकर्ता दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की गांव रोड पर अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों के हमले में महिला के पैर में गंभीर घाव हो गए.

याचिका में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 के मुआवाज फार्मूले को आधार बनाकर 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फार्मूले के तहत अगर कुत्ते के काटने के खाल के साथ मांस भी निकल जाए तो 0.2 सेंटीमीटर के घाव पर कम से कम बीस हजार रुपये मुआवजा तय किया गया था. इस फार्मूले के तहत हर दांत के निशान के लिए कम से कम दस हजार रुपये का मुआवजा तय किया गया था.

याचिका में कहा गया था कि कुत्तों के हमले में याचिकाकर्ता के पैर में 12 सेंटीमीटर लंबा घाव हुआ था. इस हिसाब से याचिकाकर्ता को करीब 12 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पैर पर कुत्ते के दांतों के 42 निशान पड़े थे जिसके लिए उन्हें 4.2 लाख रुपये अलग से मुआवजा मांगा है. याचिका में मानसिक प्रताड़ना के लिए 3.8 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया है. वहीं, इस याचिका में सभी को जोड़कर कुल बीस लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया है.

बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से निपटने पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से तभी छोड़ा जाएगा जब उन्हें टीका लग जाएगा और बधियाकरण हो जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में आवारा कुत्तों की कितनी संख्या, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट
  2. आवारा कुत्तों पर SC में सुनवाई: कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने मांगी माफी, 7 नवंबर को अगली सुनवाई
  3. शेल्टर होम में शिफ्ट होंगे आक्रामक कुत्ते, गाजियाबाद नगर निगम की गाइडलाइन जारी

