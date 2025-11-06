ETV Bharat / state

दिल्ली: महिला पर कुत्तों ने किया हमला, शरीर पर 42 निशान; 20 लाख के मुआवजे की मांग पर MCD से जवाब तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से जख्मी एक महिला की बीस लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग पर दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को अपने जवाब में यह भी बताना होगा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और पीड़ितों को मुआवजा देने की क्या व्यवस्था है.

याचिका प्रियंका राय ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि इस वर्ष मार्च में याचिकाकर्ता दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की गांव रोड पर अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों के हमले में महिला के पैर में गंभीर घाव हो गए.

याचिका में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 के मुआवाज फार्मूले को आधार बनाकर 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फार्मूले के तहत अगर कुत्ते के काटने के खाल के साथ मांस भी निकल जाए तो 0.2 सेंटीमीटर के घाव पर कम से कम बीस हजार रुपये मुआवजा तय किया गया था. इस फार्मूले के तहत हर दांत के निशान के लिए कम से कम दस हजार रुपये का मुआवजा तय किया गया था.