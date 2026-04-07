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सिरसा में गेट खोलते ही हमला, महिला को घसीटकर पीटा, कपड़े भी फाड़े, CCTV में कैद वारदात

सिरसा में महिला को घसीटकर पीटा ( ETV Bharat )

सिरसा: सिरसा शहर में कुछ हमलावरों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया. इस दौरान हमलावरों ने महिला के साथ मारपीट की. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गेट खोलते ही शुरू हुआ हमला: पीड़ित परिवार की मानें तो रात करीब 10 बजे उनके घर के मेन गेट पर जोर-जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाया. जब महिला ने गेट खोला, तो आरोपी दीपांशु, हिमांशु, मनीष और एक अन्य व्यक्ति जबरन घर में घुस आए. अंदर आते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और महिला पर हमला कर दिया. परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं बख्शा: पीड़ित परिवार के मुताबिक जब महिला को बचाने के लिए उसके पति, बेटा और बहु आगे आए, तो हमलावरों ने उन पर भी डंडों से हमला कर दिया. बेटे रवि को कमरे में बंद कर दिया और घर के सामान भी तोड़फोड़ किए. झगड़े के दौरान परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. CCTV में कैद वारदात (ETV Bharat)