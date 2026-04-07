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सिरसा में गेट खोलते ही हमला, महिला को घसीटकर पीटा, कपड़े भी फाड़े, CCTV में कैद वारदात

सिरसा में घर में घुसकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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सिरसा में महिला को घसीटकर पीटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 5:23 PM IST

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सिरसा: सिरसा शहर में कुछ हमलावरों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया. इस दौरान हमलावरों ने महिला के साथ मारपीट की. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गेट खोलते ही शुरू हुआ हमला: पीड़ित परिवार की मानें तो रात करीब 10 बजे उनके घर के मेन गेट पर जोर-जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाया. जब महिला ने गेट खोला, तो आरोपी दीपांशु, हिमांशु, मनीष और एक अन्य व्यक्ति जबरन घर में घुस आए. अंदर आते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और महिला पर हमला कर दिया.

परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं बख्शा: पीड़ित परिवार के मुताबिक जब महिला को बचाने के लिए उसके पति, बेटा और बहु आगे आए, तो हमलावरों ने उन पर भी डंडों से हमला कर दिया. बेटे रवि को कमरे में बंद कर दिया और घर के सामान भी तोड़फोड़ किए. झगड़े के दौरान परिवार के कई सदस्य घायल हो गए.

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CCTV में कैद वारदात (ETV Bharat)

महिला के साथ अभद्रता के आरोप: पीड़ित परिवार ने थाने में इसकी शिकायत की. शिकायत के मुताबिक हमलावरों ने महिला को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और उसके कपड़े फाड़ दिए. इतना ही नहीं उसके साथ अभद्रता भी की. इस दौरान महिला के कानों की बालियां भी गायब हो गईं.

सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात: वहीं, पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर डंडे लेकर आए थे और उन्होंने बेरहमी से परिवार पर हमला किया. यह वीडियो पुलिस जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है.

धमकी देकर फरार हुए आरोपी: घटना के दौरान जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें भी धमकाया और कहा कि यह उनका निजी मामला है, बीच में न आएं. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद कार में बैठकर फरार हो गए.

पुलिस जांच में जुटी: वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच की जा रही है.आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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