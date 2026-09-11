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हरिद्वार में बीच सड़क पर महिलाओं के साथ मारपीट, लात घूंसों से की पिटाई, दोनों हुई बेहोश

हरिद्वार: हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि बीच सड़क पर कुछ युवकों और महिलाओं के बीच हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई. महिलाओं को बीच सड़क पर गिरा गिराकर पीटा गया. गांव के बाजार में महिलाओं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस दौरान लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही, किसी ने बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई.

एक एनजीओ चलाने वाली महिलाओं और पदार्था गांव के युवक के बीच विवाद चल रहा है. बीते गुरुवार को कुछ महिलाएं एकत्रित होकर युवक के घर पहुंची. इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते यह कहासुनी मारपीट में बदल गई. बीच सड़क पर महिलाओं को जमकर पीटा गया. मारपीट की यह घटना मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक युवक और महिलाओं के साथ रशीद काटने को लेकर बातचीत हो रही है. अचानक से एक महिला आकर युवक पर पीछे से मारने लगती है. इसके बाद युवक के अन्य दो साथी आते हैं और महिलाओं को बुरी तरह पीटने लगते हैं. एक महिलाओं को जोर से नीचे गिरा दिया जाता है और युवक यहीं नहीं रुकता, वो नीचे पड़ी महिला को लात से भी मारता है.