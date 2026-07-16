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"घूस भी ली और जमीन भी नहीं नापी!" लाठी लेकर कानूनगो को ढूंढने तहसील पहुंची महिला, जमकर किया हंगामा

महिला ने आरोप लगाया कि पैमाइश कराने के नाम पर उनसे रुपये लिए गए, फिर भी राजस्व निरीक्षक मौके पर नहीं पहुंचे

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"घूस भी ली और जमीन भी नहीं नापी!" लाठी लेकर कानूनगो को ढूंढने तहसील पहुंची महिला, जमकर किया हंगामा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:08 PM IST

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गोरखपुर: खजनी तहसील परिसर में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला हाथ में लाठी लेकर राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को ढूंढते हुए पहुंच गई. आक्रोशित महिला ने दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया और कानूनगो पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए खरी-खोटी सुनाई. महिला का आरोप है कि सरकारी चकनाली की पैमाइश के लिए वह पिछले चार महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस हाईवोल्टेज ड्रामे के कारण करीब आधे घंटे तक तहसील परिसर में हड़कंप मचा रहा.

"घूस भी ली और जमीन भी नहीं नापी!" लाठी लेकर कानूनगो को ढूंढने तहसील पहुंची महिला, जमकर किया हंगामा (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढाडी जोत गांव निवासी पुष्पा देवी गुरुवार को लाठी लेकर खजनी तहसील पहुंच गईं और राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) अवधेश प्रसाद को तलाशते हुए जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुष्पा देवी ने कहा कि उनके घर के सामने स्थित सरकारी चकनाली पर एक सेवानिवृत्त लेखपाल ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे उनके घर का रास्ता भी प्रभावित हो गया है. इसके लिए 4 अप्रैल से वह राजस्व विभाग से पैमाइश कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पैमाइश कराने के नाम पर उनसे रुपये लिए गए, फिर भी राजस्व निरीक्षक मौके पर नहीं पहुंचे.

कई अधिकारियों से लगा चुकी गुहार

महिला के अनुसार, वह अपनी शिकायत लेकर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसडीएम खजनी, थाना सिकरीगंज और समाधान दिवस में कई बार पहुंच चुकी हैं. लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से उसका धैर्य जवाब दे गया और वह लाठी लेकर तहसील पहुंच गईं. वहां उन्होंने कानूनगो को खोजते हुए विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगीं.

कर्मचारियों में मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के आक्रोश को देखकर तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. संबंधित राजस्व निरीक्षक को कर्मचारियों ने सभागार कक्ष में सुरक्षित बैठा दिया. महिला लगातार कानूनगो को बुलाने और तत्काल पैमाइश कराने की मांग करती रही. शोर-शराबा सुनकर तहसील परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर एसडीएम खजनी आनंद कुमार कटारिया मौके पर पहुंचे. उन्होंने महिला की शिकायत गंभीरता से सुनी और उन्हें शांत कराया.

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एसडीएम ने नायब तहसीलदार सिकरीगंज जाकिर हुसैन, दूसरे राजस्व निरीक्षक और संबंधित लेखपाल की संयुक्त टीम गठित कर शुक्रवार 17 जुलाई को मौके पर पहुंचकर सरकारी चकनाली की पैमाइश कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में यदि अवैध कब्जा या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. आश्वासन मिलने के बाद महिला शांत होकर तहसील परिसर से लौट गई.

बता दें कि बीते 12 जुलाई को एक और मामला सामने आया था, जहां एक महिला जमीन के मामले में कार्रवाई ने होने से परेशान होकर तहसील दिवस में जमकर हंगामा किया था, फिर बच्चों के साथ आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई थी.

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