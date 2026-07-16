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"घूस भी ली और जमीन भी नहीं नापी!" लाठी लेकर कानूनगो को ढूंढने तहसील पहुंची महिला, जमकर किया हंगामा

"घूस भी ली और जमीन भी नहीं नापी!" लाठी लेकर कानूनगो को ढूंढने तहसील पहुंची महिला, जमकर किया हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: खजनी तहसील परिसर में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला हाथ में लाठी लेकर राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को ढूंढते हुए पहुंच गई. आक्रोशित महिला ने दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया और कानूनगो पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए खरी-खोटी सुनाई. महिला का आरोप है कि सरकारी चकनाली की पैमाइश के लिए वह पिछले चार महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस हाईवोल्टेज ड्रामे के कारण करीब आधे घंटे तक तहसील परिसर में हड़कंप मचा रहा. "घूस भी ली और जमीन भी नहीं नापी!" लाठी लेकर कानूनगो को ढूंढने तहसील पहुंची महिला, जमकर किया हंगामा (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढाडी जोत गांव निवासी पुष्पा देवी गुरुवार को लाठी लेकर खजनी तहसील पहुंच गईं और राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) अवधेश प्रसाद को तलाशते हुए जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुष्पा देवी ने कहा कि उनके घर के सामने स्थित सरकारी चकनाली पर एक सेवानिवृत्त लेखपाल ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे उनके घर का रास्ता भी प्रभावित हो गया है. इसके लिए 4 अप्रैल से वह राजस्व विभाग से पैमाइश कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पैमाइश कराने के नाम पर उनसे रुपये लिए गए, फिर भी राजस्व निरीक्षक मौके पर नहीं पहुंचे. कई अधिकारियों से लगा चुकी गुहार