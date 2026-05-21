पति की तलाश में पुणे से दो बेटियों के साथ मिर्जापुर पहुंची, 7 साल पहले की थी लव मैरिज
पत्नी ने पति, ससुर और ननद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 8:07 AM IST
मिर्जापुर: महाराष्ट्र के पुणे से एक महिला मिर्जापुर जिगना थाने पहुंच गई, फिर तहरीर देकर पति की तलाश की गुहार लगाई. महिला ने पुलिस को बताया कि सात साल पहले मिर्जापुर का युवक उससे पुणे में लव मैरिज किया था, जिससे दो बेटियां हैं. कुछ दिन पहले उसका पति उसे बिना बताए ड्यूटी पर कहकर निकल गया, फिर वापस नहीं आया.
अपने प्यार को पाने के लिए एक महिला महाराष्ट्र के पुणे से 1500 लगभग किलोमीटर की सफर तय कर मिर्जापुर के जिगना थाने पहुंची. दरअसल बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली विभा और मिर्जापुर के जिगना परमानपुर गौरा गांव का रहने वाला राहुल यादव पुणे के कंपनी में एक साथ काम करते थे. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकिया बढ़ गई. दोनों 7 साल पहले लव मैरिज कर ली. विभा ने दो बेटियों का जन्म दिया.
वहीं, 3 मई 2026 को अचानक पति ड्यूटी पर बोलकर निकला और पुणे से मिर्जापुर आ गया. पति के वापस नहीं आने पर पत्नी मिर्जापुर के जिगना थाने पहुंचकर पति और ससुर के साथ ननद के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.
जिगना थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया की एक महिला ने तहरीर दिया है. उसने बताया कि पति पुणे से छोड़कर चला आया है. लव मैरिज शादी की थी. पति ससुर और ननद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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