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लॉरेंस बिश्नोई को मन ही मन मान लिया पति, नहीं सुन सकती एक भी शब्द; धमकी देने वाली महिला जयपुर से अरेस्ट

शामली: पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी करने पर जान से मारने की धमकी दी थी. अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष मुकुल चौधरी ने अंकित बालियान हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसी के बाद उनको धमकी दी गई. पुलिस को महिला ने बताया कि वह लॉरेंस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती. पिछले आठ वर्षों से वह लॉरेंस बिश्नोई को मन ही मन अपना पति मान चुकी है. महिला जयपुर की रहने वाली है और बाउंसर का कार्य करती है.

बीते दिनों मुकुल चौधरी ने एक साक्षात्कार के दौरान अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी की थी. आरोप है कि इस पर राजस्थान के जयपुर की रहने वाली बिंदु काफी नाराज थी. उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बताते हुए जान से मारने की धमकी दे दी. शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी.

शनिवार को पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि महिला मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में वह राजस्थान के जयपुर में रहकर बाउंसर का कार्य करती है. पुलिस के मुताबिक, महिला के करीब 4 बच्चे हैं और वह पिछले आठ वर्षों से अपने पति से अलग रहती है. महिला ने बताया कि वह बीते 8 वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और उसके खिलाफ जब भी कोई बोलता है तो यह उससे बर्दाश्त नहीं होता. हालांकि वह आज तक न तो लॉरेंस से मिली है और ना ही उसके किसी अन्य साथी से उसकी मुलाकात हुई है.

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 26 अगस्त को शामली में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसमें हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या हुई थी. उसमें दो कुख्यात अपराधी पुलिस कार्रवाई में मारे गए थे. राष्ट्रीय जाट महासभा के पदाधिकारी मुकुल चौधरी ने एक बयान दिया था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें उन्होंने लॉरेंस के खिलाफ टिप्पणी की थी. 9 सितंबर को आरोपी महिला जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई की पत्नी बता रही थी, उसने धमकाया कि मैं लॉरेंस की पत्नी हूं और तुम्हारी खैर नहीं है. या तो टिप्पणी डिलीट करो नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा.



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