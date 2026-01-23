ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली, फर्जी एंबेसी नंबर प्लेट लगाकर घूम रही महिला गिरफ्तार

एक महिला को दिल्ली में एक विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी कार में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया- दिल्ली पुलिस

गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली
गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट लगी इनोवा कार से घूम रही एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला अलग-अलग देशों के दूतावासों और नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाकों में बेरोकटोक आवाजाही कर रही थी. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है.

डीसीपी क्राइम-I संजीव कुमार यादव के अनुसार, 15 जनवरी 2026 को एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला फर्जी विदेशी दूतावास की नंबर प्लेट लगी कार का इस्तेमाल कर दिल्ली के कूटनीतिक इलाकों में लगातार आवाजाही कर रही है. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने वसंत विहार इलाके में निगरानी शुरू की और बी-ब्लॉक स्थित स्ट्रीट बी-5 में संदिग्ध इनोवा कार को चिन्हित किया.

डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार, करीब 3:10 बजे एक महिला कार के पास पहुंची और जैसे ही वह वाहन स्टार्ट करने वाली थी, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. पूछताछ के दौरान महिला वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी और खुद को विदेशी दूतावास की प्रतिनिधि बताने लगी, लेकिन दूतावास का नाम तक नहीं बता पाई. इसके बाद महिला को वाहन सहित क्राइम ब्रांच कार्यालय लाया गया.

''एक महिला को दिल्ली में एक विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी कार में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया. यह महिला अक्सर नई दिल्ली में अलग-अलग दूतावासों और हाई-सिक्योरिटी इलाकों में जा रही थी. 15.01.2026 को, खुफिया जानकारी के आधार पर, AEKC (एंटी-एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल), क्राइम ब्रांच की एक टीम ने नई दिल्ली के वसंत विहार इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया, जब वह एक इनोवा कार चला रही थी जिस पर एक विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी थी. कार की तलाशी के दौरान, एक और विदेशी दूतावास की नंबर प्लेट भी बरामद हुई.''- दिल्ली पुलिस

डीसीपी के अनुसार, गहन पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वह विदेशी दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रही थी. उसने बताया कि नवंबर 2024 में उसने एक विदेशी दूतावास से इनोवा कार खरीदी थी, लेकिन वाहन अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया. पुलिस चेकिंग से बचने और दूतावास इलाकों में आसानी से प्रवेश पाने के लिए उसने दूतावास जैसी दिखने वाली फर्जी नंबर प्लेट तैयार करवाई. कार की तलाशी में दो और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गईं.

डीसीपी के अनुसार, आरोपी महिला असम की स्थायी निवासी है और गुवाहाटी में रहती है. वह स्नातक है और खुद को एक राजनीतिक दल की अखिल भारतीय सचिव बताती है. उसने विदेशी दूतावास में कंसल्टेंट के रूप में काम करने और विदेशी छात्रों की काउंसलिंग करने का भी दावा किया है. पुलिस ने महिला के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और उसके संपर्कों व गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

  1. गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर सील
  2. रिपब्लिक डे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 22 पार्किंग लेवल, क्यूआर कोड से मिलेगी बड़ी राहत
  3. ड्रोन से लेकर स्नाइपर तक: गणतंत्र दिवस पर किसी भी खतरे को नाकाम करने के लिए दिल्ली में कड़े इंतजाम
  4. गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी, जवान रख रहे पैनी नजर

TAGGED:

SECURITY ON 77TH REPUBLIC DAY
WOMAN ARRESTED IN DELHI
FAKE EMBASSY NUMBER PLATES
HIGH ALERT AHEAD REPUBLIC DAY
WOMAN ARRESTED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.