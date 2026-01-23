ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली, फर्जी एंबेसी नंबर प्लेट लगाकर घूम रही महिला गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम-I संजीव कुमार यादव के अनुसार, 15 जनवरी 2026 को एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला फर्जी विदेशी दूतावास की नंबर प्लेट लगी कार का इस्तेमाल कर दिल्ली के कूटनीतिक इलाकों में लगातार आवाजाही कर रही है. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने वसंत विहार इलाके में निगरानी शुरू की और बी-ब्लॉक स्थित स्ट्रीट बी-5 में संदिग्ध इनोवा कार को चिन्हित किया.

नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट लगी इनोवा कार से घूम रही एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला अलग-अलग देशों के दूतावासों और नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाकों में बेरोकटोक आवाजाही कर रही थी. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है.

डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार, करीब 3:10 बजे एक महिला कार के पास पहुंची और जैसे ही वह वाहन स्टार्ट करने वाली थी, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. पूछताछ के दौरान महिला वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी और खुद को विदेशी दूतावास की प्रतिनिधि बताने लगी, लेकिन दूतावास का नाम तक नहीं बता पाई. इसके बाद महिला को वाहन सहित क्राइम ब्रांच कार्यालय लाया गया.

''एक महिला को दिल्ली में एक विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी कार में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया. यह महिला अक्सर नई दिल्ली में अलग-अलग दूतावासों और हाई-सिक्योरिटी इलाकों में जा रही थी. 15.01.2026 को, खुफिया जानकारी के आधार पर, AEKC (एंटी-एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल), क्राइम ब्रांच की एक टीम ने नई दिल्ली के वसंत विहार इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया, जब वह एक इनोवा कार चला रही थी जिस पर एक विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी थी. कार की तलाशी के दौरान, एक और विदेशी दूतावास की नंबर प्लेट भी बरामद हुई.''- दिल्ली पुलिस

डीसीपी के अनुसार, गहन पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वह विदेशी दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रही थी. उसने बताया कि नवंबर 2024 में उसने एक विदेशी दूतावास से इनोवा कार खरीदी थी, लेकिन वाहन अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया. पुलिस चेकिंग से बचने और दूतावास इलाकों में आसानी से प्रवेश पाने के लिए उसने दूतावास जैसी दिखने वाली फर्जी नंबर प्लेट तैयार करवाई. कार की तलाशी में दो और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गईं.

डीसीपी के अनुसार, आरोपी महिला असम की स्थायी निवासी है और गुवाहाटी में रहती है. वह स्नातक है और खुद को एक राजनीतिक दल की अखिल भारतीय सचिव बताती है. उसने विदेशी दूतावास में कंसल्टेंट के रूप में काम करने और विदेशी छात्रों की काउंसलिंग करने का भी दावा किया है. पुलिस ने महिला के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और उसके संपर्कों व गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है.

