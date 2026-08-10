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सोनीपत में मानव तस्करी का खुलासा, असम से किशोरी को खरीदा, गड्ढे में गाड़ा, महिला गिरफ्तार

असम से मानव तस्करी कर बेचने के लिए हरियाणा लाई गई नाबालिग बच्ची की मौत के बाद पुलिस से बचने के लिए शव दफनाया था.

Human Trafficking in Haryana
सोनीपत में मानव तस्करी का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 3:05 PM IST

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सोनीपतः जिले के मलिकपुर में 14-15 साल की किशोरी का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने जयंती नाम की महिला को गिरफ्तार किया है. किशोरी असम की रहने वाली थी. आरोपी महिला और उसका पति किशोरी को असम से खरीद कर लाए थे ओर उसे बेचना चाहते थे. महिला गांव गोरड़ में अपने पति के साथ रह रही थी. पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और आरोपी पति ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

18 जुलाई को मिला था किशोरी का शवः मामला सोनीपत के गांव मलिकपुर का है, जहां 18 जुलाई को तालाब के पास एक गड्ढे से किशोरी का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला सिर्फ शव मिलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच के दौरान मानव तस्करी का चौंकाने वाला एंगल सामने आया. मुरथल थाना पुलिस ने जयंती नाम की महिला को गिरफ्तार किया है. जयंती मूलरूप से असम की रहने वाली है और फिलहाल गांव गोरड़ में रह रही थी. पूछताछ में महिला ने बताया कि किशोरी को करीब तीन-चार साल पहले वो और उसका पति ओमप्रकाश असम से खरीदकर लाये थे.

हरियाणा में मानव तस्करी की आरोपी महिला गिरफ्तार (ETV Bharat)

खरीददार मिलने से पहले किशोरी की हो गई थी मौतः मुरथल थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि "जयंती और ओमप्रकाश किशोरी को आगे बेचने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला. इसी दौरान किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उसे इलाज के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. किशोरी की मौत के बाद रात के समय उसके शव को मलिकपुर के पास एक गड्ढे में दबा दिया गया. इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए. 18 जुलाई को शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की और अब इस पूरे मामले में मानव तस्करी का खुलासा हुआ है".

ओमप्रकाश पर पहले से दर्ज है मानव तस्करी का मामलाः थाना प्रभारी राजीव कुमार ने जानकारी दी कि "आरोपी महिला का पति ओमप्रकाश पहले भी मानव तस्करी से जुड़े मामले में जेल जा चुका है. फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. ओमप्रकाश के खिलाफ पूर्व में खरखोदा थाने में मानव तस्करी का मामला दर्ज है. किशोरी के परिवार में माता-पिता और भाई की मौत हो चुकी है. उसके परिवार में कोई नहीं है.".

ये भी पढ़ें-सोनीपत के मलिकपुर में मिला किशोरी का शव, गड्ढे में दबी लाश को कुत्ते नोंच रहे थे, पुलिस ने निकाला
Last Updated : August 10, 2026 at 3:05 PM IST

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