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संभल में चोरी की वारदात का खुलासा; 18 लाख के जेवर के साथ जेठानी गिरफ्तार, ऐसे खुला राज?

संभल : जिले में घर में घुसकर लाखों रुपये के जेवर चोरी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि वारदात को घर की बड़ी बहू ने अंजाम दिया था. पुलिस ने महिला की निशानदेही पर करीब 18 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं.

उन्होंने बताया कि तहरीर प्राप्त कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. सीओ बहजोई स्तुति सिंह के द्वारा घर के सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ की गई. एसपी साउथ मनोज कुमार रावत के द्वारा भी घर के आस-पास और बाहर लगे कैमरों को खंगाला गया और जांच-पड़ताल की गई.

संभल में एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि इरशाद अली के घर में चोरी हो गई है. करीब 20 लाख रुपये की कुल चोरी हुई थी. घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम, एसपी साउथ मनोज कुमार रावत, सीओ बहजोई स्तुति सिंह, थाना प्रभारी बहजोई राजीव मलिक और उनकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की जांच की गई.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान एक बात सामने निकलकर आई कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी. रात में जिस समय चोरी का समय बताया गया था, उस समय किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होना सीसीटीवी कैमरों से प्रमाणित हुआ. इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई तो यह पता चला कि घर के ही किसी सदस्य के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है. इसमें घर के ही एक सदस्य की भूमिका सामने आई.

उन्होंने बताया कि इसके बाद हमारी टीम ने गहनता से सभी लोगों से पूछताछ की. फोन नंबरों की डिटेल प्राप्त की गई और हमारी टीम द्वारा गोपनीय रूप से आसपास की जांच-पड़ताल भी की गई. जांच में यह बात सामने निकलकर आई कि जिस घर में चोरी हुई थी, उसी घर की बड़ी बहू यानी जेठानी ने अपनी देवरानी के जेवर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था.

उनका दावा है कि इरशाद अली की पत्नी महक ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था. इसके पीछे जो कारण सामने आया, वह यह था कि इरशाद अली की पत्नी महक के सभी जेवर और आभूषण उसकी छोटी बहू (देवरानी) को शादी में दे दिए गए थे. जब महक ने अपने जेवर वापस मांगे तो उसकी देवरानी ने उन्हें वापस देने से मना कर दिया. इसी बात से नाराज होकर महिला ने चोरी का षड्यंत्र रचा और चोरी की घटना को अंजाम दिया.





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