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फर्जी IAS बनकर रचाई शादी, फिर रखी 40 लाख की डिमांड, अब महिला गिरफ्तार

फर्जी IAS बनकर रचाई शादी, फिर रखी 40 लाख की डिमांड. अब गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवक को प्रेमजाल में फंसाने और शादी के बाद कथित तौर पर 40 लाख रुपये की मांग करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि रकम नहीं मिलने पर महिला ने पति को झूठे मुकदमों में फंसाने, परिवार को बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी महिला को बदायूं जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. फर्जी IAS बनकर रचाई शादी, फिर रखी 40 लाख की डिमांड. (ईटीवी भारत) पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक अभिषेक निवासी थाना फरीदपुर की पहचान फेसबुक के माध्यम से महिला साधना निवासी बदायूं से हुई थी. महिला ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को आईएएस अधिकारी बताया था. बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उन्होंने शादी कर ली.