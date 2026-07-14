फर्जी IAS बनकर रचाई शादी, फिर रखी 40 लाख की डिमांड, अब महिला गिरफ्तार
फर्जी IAS बनकर रचा प्रेमजाल, शादी के बाद 40 लाख की मांग; रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, महिला गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:53 AM IST
बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवक को प्रेमजाल में फंसाने और शादी के बाद कथित तौर पर 40 लाख रुपये की मांग करने का मामला सामने आया है.
आरोप है कि रकम नहीं मिलने पर महिला ने पति को झूठे मुकदमों में फंसाने, परिवार को बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी महिला को बदायूं जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक अभिषेक निवासी थाना फरीदपुर की पहचान फेसबुक के माध्यम से महिला साधना निवासी बदायूं से हुई थी. महिला ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को आईएएस अधिकारी बताया था. बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उन्होंने शादी कर ली.
पीड़ित का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद महिला का व्यवहार बदल गया. उसने पति पर बदायूं में हॉस्पिटल बनाने के लिए 40 लाख रुपये देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. जब युवक ने रुपये देने से इनकार किया, तो उसे झूठे मुकदमों में फंसाने, पूरे परिवार को बर्बाद करने और जान से मारने की धमकियां दी गईं. युवक ने पुलिस को दी शिकायत में हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया.
मामले की शिकायत मिलने के बाद फरीदपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिले.
इसके बाद पुलिस टीम ने बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव सतेती निवासी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. मामले की विवेचना अभी जारी है.
फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले में महिला की बदायूं जिले से गिरफ्तारी की गई है. आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है.