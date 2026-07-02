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डमी अभ्यर्थी बिठाकर बनी वनपाल, SOG ने गिरफ्तार किया, रीट भर्ती में भी किया था प्रयास

आरोपी महिला से पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती-2020 में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में प्रमिला को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ 2025 में आईपीसी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 की साल 2022 में हुई लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है. उसने रीट भर्ती-2021 में भी अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा दिलवाने का प्रयास किया था. लेकिन वह पकड़ी गई थी. वनपाल भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वैरिफिकेशन में उसने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी छुपाई और वनरक्षक के पद पर जॉइन कर लिया.

सिरोही जिले में तैनात थी आरोपी: महिला फिलहाल सिरोही जिले में जीरावल नाके पर वनपाल के पद पर तैनात थी. उन्होंने बताया कि आरोपी ने वनपाल भर्ती की लिखित परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को बिठाया था. उसका परीक्षा केंद्र 13 नवंबर, 2022 को कांकरोली (राजसमंद) के बीएन कॉलेज में आया था, जहां वह खुद परीक्षा देने नहीं पहुंची. बल्कि, डमी अभ्यर्थी को अपनी जगह परीक्षा में बिठाया. परीक्षा पास करने के बाद उसने वनरक्षक की नौकरी जॉइन कर ली.

रीट भर्ती में भी पकड़ी गई थी: पड़ताल में सामने आया कि वनरक्षक भर्ती से पहले प्रमिला ने रीट भर्ती-2021 के लिए भी आवेदन किया था. उसका परीक्षा केंद्र जयपुर में आया. प्रवेश पत्र पर किसी और की फोटो लगाकर अपनी जगह किसी अन्य महिला को डमी अभ्यर्थी के रूप में बिठाने वाली थी, लेकिन परीक्षा से पहले पकड़ी गई और जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने उसे और डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया. वनपाल भर्ती में दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वैरिफिकेशन के दौरान उसने रीट परीक्षा के दौरान दर्ज मुकदमे की बात छुपाई और वनरक्षक के पद पर नौकरी जॉइन कर ली.

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