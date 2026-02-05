ETV Bharat / state

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली महिला गिरफ्तार; अमरोहा में हिंदू संगठनों ने किया था विरोध

अमरोहा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली महिला गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: जिले के देहात थाना क्षेत्र में हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली मुसलमान महिला को गिरफ्तार किया गया है. अमरोहा जिले के रहने वाले प्रतीक शर्मा की तहरीर पर केस दर्ज करने के बाद महिला की गिरफ्तारी की गई है.

थाना प्रभारी निरीक्षक शौकेंद्र बालियान ने बताया कि समरीन निशा नाम की महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में वह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती नजर आ रही है.

हिंदू संगठन से जुड़े अमरोहा निवासी प्रतीक शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, महिला ने दूसरी पोस्ट करके पहली पोस्ट के लिए माफी मांगी है, लेकिन तब तक उस पर केस दर्ज कर लिया गया था.

महिला ने दूसरी वी़डियो जारी करके माफी मांगी और कहा कि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए माफी मांगती हूं. फिलहाल, महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पहले वाला पोस्ट भी डिलीट कर लिया गया है.