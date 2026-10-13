रायपुर के ज्वेलरी शॉप में ठगी की आरोपी अरेस्ट, एक करोड़ से ज्यादा की हुई थी धोखाधड़ी
रायपुर के ज्वेलरी शॉप में ठगी करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 7:13 PM IST
रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने ज्वेलर्स से धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक महिला आरोपी ने ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ 88 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के आभूषण लेकर पेमेंट नहीं दिया था. महिला आरोपी ने ज्वेलर्स को नगर निगम में काम करने का झांसा दिया था. आरोपी महिला ने ज्वेलर्स को गलत हस्ताक्षर वाले चेक देकर धोखाधड़ी की थी.
कैसे दिया था झांसा ?
क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि भाठागांव के पीड़ित ज्वेलर्स रिखब बरडिया ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सदर बाजार में विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन दुकान के नाम से उनकी शॉप है. जिसमें 24 अगस्त 2026 को किरण साहू नामक महिला अपनी एक महिला साथी के साथ आई हुई थी. अपने आप को नगर निगम के आवास विभाग में काम करने की बात कहकर झांसा दिया था. इसके बाद दोनों महिला ने दुकान से लगभग 37 लाख रुपए के आभूषण लिए और उसके एवज में 250 ग्राम के सोने का बिस्किट और 7 लाख रुपए नकद दिए. बाकी 15 लाख रुपए के भुगतान के लिए चेक दिया गया था.
26 अगस्त 2026 को दोनों महिला फिर से दुकान में आकर 1 करोड़ 73 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के आभूषण ले गए. उसके एवज में 1 करोड़ 73 लाख रुपए का चेक दिया. दोनों महिला ने दो-तीन दिनों में सोने के बिस्किट देने का आश्वासन दिया था. पीड़ित ने 1 सितंबर 2026 को 15 लाख रुपए का चेक बैंक में जमा करने पर गलत हस्ताक्षर के कारण चेक बाउंस हो गया. इसके बाद महिला आरोपी किरण साहू से संपर्क करने पर टाल मटोल करती रही. इसके बाद पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी- स्मृतिक राजनाला,DCP, क्राइम एंड साइबर
दूसरी सहयोगी महिला फरार
घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने महिला आरोपी किरण साहू को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की. तब उसने अपने साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की. धोखाधड़ी से प्राप्त आभूषण के संबंध में पुलिस महिला आरोपी से विस्तार से पूछताछ कर रही है. दूसरी महिला आरोपी फरार है. जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है. पकड़ी गई महिला आरोपी किरण साहू रायपुर के थाना उरला के मजदूर नगर सरोरा कि रहने वाली है.
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