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रायपुर के ज्वेलरी शॉप में ठगी की आरोपी अरेस्ट, एक करोड़ से ज्यादा की हुई थी धोखाधड़ी

ज्वेलर्स से ठगी करने वाली महिला अरेस्ट ( Etv Bharat )

रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने ज्वेलर्स से धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक महिला आरोपी ने ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ 88 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के आभूषण लेकर पेमेंट नहीं दिया था. महिला आरोपी ने ज्वेलर्स को नगर निगम में काम करने का झांसा दिया था. आरोपी महिला ने ज्वेलर्स को गलत हस्ताक्षर वाले चेक देकर धोखाधड़ी की थी.





कैसे दिया था झांसा ?

क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि भाठागांव के पीड़ित ज्वेलर्स रिखब बरडिया ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सदर बाजार में विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन दुकान के नाम से उनकी शॉप है. जिसमें 24 अगस्त 2026 को किरण साहू नामक महिला अपनी एक महिला साथी के साथ आई हुई थी. अपने आप को नगर निगम के आवास विभाग में काम करने की बात कहकर झांसा दिया था. इसके बाद दोनों महिला ने दुकान से लगभग 37 लाख रुपए के आभूषण लिए और उसके एवज में 250 ग्राम के सोने का बिस्किट और 7 लाख रुपए नकद दिए. बाकी 15 लाख रुपए के भुगतान के लिए चेक दिया गया था.