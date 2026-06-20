फिरोजाबाद में नहर में मिले महिला और युवक के शव, हड़कंप
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 7:58 AM IST
फिरोजाबाद: जनपद में एक युवक और एक महिला के शव नहर में मिले. इससे इलाके में सनसनी फैल गई है. महिला और युवक दोनों की शिनाख्त भी हो गई है. महिला फिरोजाबाद की रहने वाली है, जबकि युवक एटा जनपद का रहने वाला था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, शिकोहाबाद की भूड़ा नहर में शुक्रवार की देर शाम स्थानीय ने एक युवक और एक महिला के शव नहर में देखे तो हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया.
मृतकों की पहचान जितेंद्र निवासी (26) निवासी एटा के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान फूलनदेवी के रूप में हुई है, जो कि जसराना थाना क्षेत्र के गांव फकीरा की रहने वाली थी. शिकोहाबाद पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क साधा तो परिजनों ने पुलिस को बताया कि जितेन्द्र मुंबई में जॉब करता था.
वह बुधवार को मुंबई के लिए घर से निकला था. बाद में उसका फोन आया कि उसकी ट्रेन छूट गई है. उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका. वहीं महिला की पहचान नहीं हो सका है. फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है.
सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर शाम जानकारी मिली थी कि एक युवक और एक महिला का शव नहर में तैर रहे है. शवों को बाहर निकलवाने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जिससी शिनाख्त भी हो गई है, लेकिन इनके बीच कोई संबंध है या फिर यह इत्तफाक है. इसकी जानकारी की जा रही है साथ ही घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है.
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