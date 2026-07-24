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सोनीपत में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

गवानपुर रोड गन्नौर का रहने वाला था मृतकः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार को एक युवक और महिला गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे और वहां खुदकुशी कर ली. सूचना पर जीआरपी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. जांच में पता लगा कि युवक अगवानपुर रोड गन्नौर का रहने वाला 28 वर्षीय विनोद था और महिला उनकी पड़ोसन 26 वर्षीय तन्नू थी.

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत स्टेशन के पास गुरुवार को युवक और पड़ोसी महिला ने आत्महत्या कर ली. शव रेलवे ट्रेक के पास मिला. दर्दनाक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. महिला के प्रेम संबंध का पता लगने पर पति ने उसे मायके भेज दिया था. बताया जा रहा है कि वह गुरुवार को ही वापस ससुराल आई थी.

दो छोटे बच्चों की मां थी विवाहिताः पुलिस ने शवों को नागरिक अस्पताल के शवगृह भिजवा दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. तन्नू विवाहित थी और दो छोटे बच्चों की मां थी. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम छा गया है और परिजनों का रोकर बुरा हाल है.

दो बच्चे की मां है मृतकाः तन्नू के पति हरि ने बताया कि "उनकी शादी करीब छह वर्ष पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं. कुछ दिन पहले उन्हें पत्नी और पड़ोसी विनोद के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद उन्होंने विनोद को समझाया और पत्नी के परिजनों को भी इसकी सूचना दी. परिवार के स्तर पर सुलह के बाद तन्नू को मायके भेज दिया गया था." हरि के अनुसार वह गुरुवार को ही पत्नी को मायके से वापस घर लेकर आए थे. वह उसे घर छोड़कर काम पर चले गए. दोपहर बाद घर से फोन आया कि बच्चे रो रहे हैं और तन्नू घर पर नहीं है. कुछ देर बाद सूचना मिली कि तन्नू और विनोद के खुदकुशी की जानकारी मिल.

सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है: अगर कोई कठिन समय से गुजर रहा है या उसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति या हेल्पलाइन से संपर्क करें. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन- 9152987821 पर कॉल करें. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हेल्पलाइन खुला रहता है.

क्या बोले थाना प्रभारीः जीआरपी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि "प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का प्रतीत होता है. फिर भी पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना से पहले दोनों वारदात स्थल पर कैसे पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे."