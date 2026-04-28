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बेड पर पड़ी थी पत्नी और 2 मासूम की लाश, मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डल से सनसनी

मुजफ्फरपुर में महिला और उसके दो छोटे बच्चों की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है. जानें पूरा मामला.

MURDER IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 11:38 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहबाजपुर मठ के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सोमवार रात 30 वर्षीय महिला रीता देवी और उसकी दो वर्षीय बेटी वैष्णवी और मात्र तीन महीने के बेटे कन्हैया की हत्या कर दी गई. तीनों के शव घर के एक कमरे में बेड पर पड़े मिले हैं.

पति ने देखा दिल दहला देने वाला नजारा: मृतका रीता देवी के पति मिठाई लाल शाह, जो पेशे से कैटरिंग का काम करते हैं, सोमवार रात अपने भाई के साथ बारात में गए हुए थे. देर रात करीब 3:30 बजे जब वह घर लौटे तो मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला. किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचने पर उन्होंने कमरे में अपनी पत्नी और दोनों छोटे बच्चों का शव बेड पर पड़ा देखा. पास में एक रस्सी भी पड़ी हुई थी. मिठाई लाल का आरोप है कि एक ही रस्सी का इस्तेमाल कर तीनों का गला घोंटकर हत्या की गई है.

परिवार में कुल चार बच्चे, दो की जान बच गई: मिठाई लाल शाह और रीता देवी के कुल चार बच्चे हैं. मिठाई लाल शाह ने बताया कि घटना वाले समय दो छोटे बच्चे मां के साथ कमरे में थे, जबकि अन्य दो बच्चे अपनी दादी उर्मिला देवी के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिससे उनकी जान बच गई. जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था. विवादित पक्ष ने पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी.

"पहले भी मुझे मारने की कोशिश की जा चुकी है. हाल ही में विवादित पक्ष ने पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी, जिसे परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया था."-मिठाई लाल शाह, मृतका का पति

सास ने लगाए रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप: मृतका की सास उर्मिला देवी ने घटना के लिए गांव के कुछ रिश्तेदारों पर सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि परिवार का गांव में कुछ लोगों से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते उनके बेटे, बहू और पोते-पोती को निशाना बनाया गया.

MURDER IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डल से सनसनी (ETV Bharat)

"परिवार का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में बहू और पोते-पोती की हत्या की गई है. पहले भी उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है."-उर्मिला देवी, मृतका की सास

पुलिस ने बुलाई फॉरेंसिक टीम: घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी मौके पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लिया. डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला और दो बच्चों की हत्या प्रतीत हो रही है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है और कहा है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगा.

"प्रथम दृष्टया महिला और दो बच्चों की मौत हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच कर रही है."-सुचित्रा कुमारी, डीएसपी पश्चिमी

परिवार न्याय की मांग कर रहा: इस घटना से पूरे शाहबाजपुर मठ इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोग इस क्रूर हत्या की निंदा कर रहे हैं और परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. मिठाई लाल शाह ने पुलिस से अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की अपील की है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी पक्ष से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है.

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