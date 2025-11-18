ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में ट्रेन की चपेट में आने 1 महिला और 16 पशुधन की मौत

बलौदा बाजार: भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार की शाम दर्दनाक हादसा हो गया. ट्रेन की चपेट में आने से महिला चरवाहा और 16 बकरियों की मौत हो गई. हादसा भाटापार के बोरतरा रेलवे फाटक के पास हुआ. महिला जब अपने बकरियों को लेकर रेल लाइन पार कर रही थी तभी ट्रैक पर ट्रेन आ गई. ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे वाली जगह पर बकरियों के शव बुरी तरह से बिखर गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे फाटक पर किसी की ड्यूटी नहीं रहती. फाटक के आस पास कोई सुरक्षा के लिहाज से बोर्ड तक नहीं लगा है.

चरवाहा और 16 बकरियों की मौत: भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब महिला चरवारा बकरियों को चराकर वापस लौट रही थी. बोरतरा रेलवे फाटक पर महिला ने जैसे ही बकरियों को पार करने के लिए चढ़ाया ट्रेन ट्रैक पर आ गई. महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही ट्रेन की चपेट में 16 बकरियां आ गई. बकरियों को बचाने के चक्कर में महिला की भी मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रैक पर मांस के टुकड़े बिखर गए.