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कन्नौज में डिलीवरी के बाद महिला और नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा, बोले- शव को लात मारकर अस्पताल से बाहर किया

कन्नौज : गुरसहायगंज क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही और संवेदनहीनता का गंभीर आरोप लगा है. परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर मोटी रकम तो वसूली, लेकिन जब प्रसूता की मौत हो गई तो उसके शव को लात मारकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.

कन्नौज जिले की गुरसहायगंज इलाके में टिकुरियन पुरवा गांव निवासी प्रमोद पुत्र संतराम ने बताया, बुधवार (8 अप्रैल 2026) सुबह करीब 8 बजे उनकी पत्नी रूबी देवी को प्रसव पीड़ा हुई. स्थानीय आशा बहु के माध्यम से पत्नी रूबी को लेकर गुरसहायगंज चौराहे के पास सरकारी अस्पताल पहुंचे. रूबी ने एक स्वस्थ्य बच्ची को जन्म दिया. कुछ देर बाद रूबी की तबीयत खराब हो गई.

प्रसूता को लाने वाली आशा बहु ने बताया कि प्रसव के बाद रूबी की ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो डॉक्टर ने जच्चा बच्चा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. हालत ज्यादा खराब होने पर प्रसूता के परिजन उसे कोतवाली इलाके स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां बच्ची की मौत हो गई.

इसके कुछ देर बाद रूबी की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे तुरंत तिर्वा रोड स्थित चांदनी अस्पताल ले गए. प्रमोद का आरोप है कि अस्पताल संचालक और डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने के नाम पर उनसे तुरंत 42 हजार रुपये जमा करवा लिए. पैसे लेने के बावजूद डॉक्टरों ने इलाज में भारी लापरवाही बरती, जिसके कारण दोपहर करीब 12:30 बजे रूबी की भी मौत हो गई.