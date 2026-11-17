अंबिकापुर में महिला और नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़, 4 गिरफ्तार
अंबिकापुर पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही अंबिकापुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 9:22 AM IST
अंबिकापुर: शहर में महिला और उसकी भांजी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी के विरुद्ध पहले से ही अंबिकापुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संगठित अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 भी जोड़ी है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 24 अक्टूबर 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे की है. प्रार्थिया ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्य आरोपी के घर के पास उसकी भांजी से कुछ आरोपियों ने पूछताछ करते हुए विवाद शुरू कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने कथित रूप से एकजुट होकर प्रार्थिया और उसकी भांजी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. इस घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं. शिकायत में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया.
महिला की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 759/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 291, 351(3), 115(2), 127(2), 3(5), 111 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
|महिला और उसकी भांजी के साथ मारपीट एवं छेड़छाड़ की शिकायत पर तत्काल अपराध दर्ज कर विवेचना की गई. मामले में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. मुख्य आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध पुलिस की सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी-अखिलेश सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक
पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण का मुख्य आरोपी पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है. उसके विरुद्ध पूर्व में दर्ज मामलों में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी के लगातार गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने और संगठित अपराध के सदस्य के रूप में सक्रिय होने के तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में बीएनएस की धारा 111 जोड़ी गई है.
जांच में आरोपियों के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद चारों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. मामले में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई को महिला सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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