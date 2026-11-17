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अंबिकापुर में महिला और नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़, 4 गिरफ्तार

अंबिकापुर मारपीट छेड़छाड़ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

अंबिकापुर: शहर में महिला और उसकी भांजी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी के विरुद्ध पहले से ही अंबिकापुर थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संगठित अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 भी जोड़ी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 24 अक्टूबर 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे की है. प्रार्थिया ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्य आरोपी के घर के पास उसकी भांजी से कुछ आरोपियों ने पूछताछ करते हुए विवाद शुरू कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने कथित रूप से एकजुट होकर प्रार्थिया और उसकी भांजी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. इस घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं. शिकायत में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया.