महिला बता रही थी शराब सेवन से हुई पति की मौत, जांच में हुआ खुलासा, पत्नी और भांजा गिरफ्तार

धौलपुर: कोतवाली थाना इलाके के गांव भेंसाख में 11 महीने पूर्व हुई शंकर सिंह की मौत मामले का खुलासा हो गया है. मृतक की पत्नी रूबी ने भांजे हरेंद्र के साथ शराब में कीटनाशक पिलाकर हत्या कराई थी. स्थानीय पुलिस ने हत्या के जुर्म में पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.

कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 16 फरवरी, 2025 को थाना इलाके के भैंसाख गांव में शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव घर में मिला था. तत्कालीन समय पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. एफएसएल टीम ने डेड बॉडी से बिसरा लेकर जांच के लिए भेजा. पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया. थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में शंकर सिंह की मौत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ. बिसरा रिपोर्ट ने शंकर सिंह की मौत कीटनाशक दवा से होने की पुष्टि हुई है.

खेत में पिलाई शराब: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक शंकर सिंह की पत्नी रूबी का प्रेम प्रसंग उसके भांजे हरेंद्र से चल रहा था. शंकर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए रूबी और हरेंद्र ने हत्या करने की साजिश रची. शंकर सिंह शराब का सेवन करता था. 15 फरवरी, 2025 को शंकर सिंह को उसका भांजा हरेंद्र गांव के बाहर खेत में ले गया था. उसने कीटनाशक दवा मिली हुई शराब का सेवन शंकर सिंह को करा दिया. इसके बाद हरेंद्र अपने मामा को घर पर लेकर आ गया. कुछ समय के बाद शंकर की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई. इस घटना के बाद रूबी ने शंकर की मौत अधिक शराब का सेवन करने से होना बताया.