महिला बता रही थी शराब सेवन से हुई पति की मौत, जांच में हुआ खुलासा, पत्नी और भांजा गिरफ्तार

भांजे के साथ शराब सेवन के बाद पति शंकर सिंह की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

Kotwali Police Station, Dholpur
कोतवाली थाना धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 8:14 PM IST

धौलपुर: कोतवाली थाना इलाके के गांव भेंसाख में 11 महीने पूर्व हुई शंकर सिंह की मौत मामले का खुलासा हो गया है. मृतक की पत्नी रूबी ने भांजे हरेंद्र के साथ शराब में कीटनाशक पिलाकर हत्या कराई थी. स्थानीय पुलिस ने हत्या के जुर्म में पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.

कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 16 फरवरी, 2025 को थाना इलाके के भैंसाख गांव में शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव घर में मिला था. तत्कालीन समय पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. एफएसएल टीम ने डेड बॉडी से बिसरा लेकर जांच के लिए भेजा. पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया. थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में शंकर सिंह की मौत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ. बिसरा रिपोर्ट ने शंकर सिंह की मौत कीटनाशक दवा से होने की पुष्टि हुई है.

खेत में पिलाई शराब: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक शंकर सिंह की पत्नी रूबी का प्रेम प्रसंग उसके भांजे हरेंद्र से चल रहा था. शंकर सिंह को रास्ते से हटाने के लिए रूबी और हरेंद्र ने हत्या करने की साजिश रची. शंकर सिंह शराब का सेवन करता था. 15 फरवरी, 2025 को शंकर सिंह को उसका भांजा हरेंद्र गांव के बाहर खेत में ले गया था. उसने कीटनाशक दवा मिली हुई शराब का सेवन शंकर सिंह को करा दिया. इसके बाद हरेंद्र अपने मामा को घर पर लेकर आ गया. कुछ समय के बाद शंकर की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई. इस घटना के बाद रूबी ने शंकर की मौत अधिक शराब का सेवन करने से होना बताया.

तेरवीं के कुछ दिन बाद ही कर ली शादी: शंकर सिंह की मौत हो जाने के बाद 13 दिन तक तमाम रस्म अदा की गई. इसके बाद रूबी अपने भांजे हरेंद्र के साथ भाग गई और शादी कर ली. इस मामले की ग्रामीणों को भनक लग गई. घटनाक्रम से ग्रामीणों ने फिर एक बार पुलिस को अवगत कराया. जब मृतक की पत्नी ने पति के भांजे से शादी की, तो पुलिस की शक की सुई हत्या की तरफ चली गई. थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि बिसरा जांच रिपोर्ट में शंकर सिंह की मौत की पुष्टि कीटनाशक दवा के सेवन से होना पाया गया.

दोनों ने जुर्म किया स्वीकार: थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार मीणा ने बताया मृतक की पत्नी रूबी एवं भांजे हरेंद्र ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया है. दोनों का आपस में गत लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. प्रेम प्रसंग में शंकर सिंह बाधक बन रहा था. जिसे रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया. थाना प्रभारी मीणा ने बताया दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. अनुसंधान के बाद दोनों को कोर्ट पेश किया जाएगा.

