रील वाली पत्नी का रियल क्राइम: पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर, महिला के उकसावे पर प्रेमी ने की थी पति की हत्या
महिला के आरोपी से अवैध संबंध थे. मृतक को इसका पता चलने पर दोनों के बीच विवाद हो गया था.
Published : June 19, 2026 at 12:21 PM IST
बाड़मेर: बाड़मेर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने मृतक की सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर पत्नी और उसके कथित टैक्सी ड्राइवर प्रेमी को गिरफ्तार किया है. प्लानिंग के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. मामले में आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसके प्रेमी से पूछताछ के लिए पुलिस ने दो दिन का रिमांड लिया है और गहन पूछताछ में जुटी है.
बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र में 4 जून को एक खेत में बने पानी के टांके में मृतक तेजाराम का शव मिला था. तेजाराम सदर थाना इलाके के गरल गांव का था और जालोर के एक गांव में मजदूरी करता था. इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की थी. पुलिस के अनुसार तेजाराम अकेले की मजूदरी पर जाता था. पीछे से उसकी पत्नी के गुमानसिंह राजपूत निवासी मीठड़ा के साथ अवैध संबंध हो गए. इसका पता मृतक तेजाराम को भी चल गया. वह जालोर के सुताखोई में मजदूरी कर रहा था. इस बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया. जिसके चलते महिला घर छोड़कर बच्चों के साथ बाड़मेर में गरल गांव आ गई. पत्नी की तलाश में तेजाराम भी बाड़मेर आ गया.
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बाड़मेर में फिर से दोंनों के बीच गुमान सिंह को लेकर विवाद हुआ. यह बात महिला ने अपने प्रेमी गुमान को बताई. इस पर गुमान सिंह ने तेजाराम की हत्या की साजिश रची. आरोपी गुमान सिंह टैक्सी ड्राइवर था. उसने तेजाराम को अपनी टेक्सी में बिठाया और रास्ते में खूब शराब पिलाई. बाद में उसने तेजाराम की हत्या कर शव नौखड़ा-मालपुरा फांटा के मध्य सड़क किनारे, सरहद हुकमाणियो खांथो की ढाणी नौखड़ा में साढ़े तीन-चार फिट गहरे पानी वाले टांके में डाल दिया.
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रील बनाने की शौकीन थी महिला: इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में आरोपी गुमान सिंह निवासी मीठड़ा व नेतलदेवी पत्नी तेजाराम निवासी गरल को गिरफ्तार किया गया है. महिला को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया. मामले में आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि आरोपी गुमानसिंह को दो दिन के पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.