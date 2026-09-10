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मासूम को सीने से लगाए आग की लपटों में बिल्डिंग से गिरी महिला, इलाज के दौरान मां-बेटे की मौत, पति-ससुर गिरफ्तार

धनबाद: जिले के भूली में आग की चपेट में आने से एक महिला और उसके 10 महीने के बेटे की मौत हो गई. घटना आजाद नगर की है. जहां 23 वर्षीय सहाना खातून अपने 10 महीने के बेटे फैजान के साथ कथित तौर पर आग की चपेट में आ गई.

आग की चपेट में आने के बाद वह मासूम को साथ लेकर बिल्डिंग से नीचे जा गिरी. गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां दोनों की मौत हो गई. भूली ओपी प्रभारी विश्वजीत ठाकुर ने दोनों की मौत की पुष्टि की है.

आग में झुलसे महिला और उसके 10 महीने के बेटे की मौत (Etv Bharat)

जानकारी के मुताबिक, 23 वर्षीय सहाना खातून अपने 10 महीने के बेटे फैजान के साथ घर में थी. इसी दौरान आग लगने की घटना हुई. आग की चपेट में आने के बाद सहाना अपने मासूम बेटे को लेकर छत से नीचे गिर गई.

बगल में स्थित अधिवक्ता श्रीकांत वर्मा के कार्यालय की करकट की छत पर महिला के गिरने से छत टूट गई और वह टेबल पर जा गिरी. अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर जुटे लोगों ने किसी तरह मां और बच्चे को बाहर निकाला. दोनों बुरी तरह झुलसे हुए थे.

बिना देर किए उन्हें अशर्फी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में मां और मासूम बेटे का इलाज शुरू हुआ. लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. भूली ओपी प्रभारी के अनुसार, इलाज के दौरान सहाना और उसके 10 महीने के बेटे की मौत हो गई.

मां-बेटे की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया. सहाना के पिता मोहम्मद गुलाम रसूल ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. परिवार का आरोप है कि सहाना का ससुराल में विवाद चल रहा था. घटना से एक दिन पहले भी पति-पत्नी के बीच विवाद होने की बात कही गई है.