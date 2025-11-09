ETV Bharat / state

तीन वर्षीय बच्ची के साथ मिला महिला का शव, दो दिन से थी गायब

लातेहार में एक महिला और बच्ची का शव कुएं से बरामद किया गया है.

woman and girl child Dead bodies recovered from well in Latehar
बालूमाथ थाना परिसर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बसिया पंचायत के बेलवाडीह गांव स्थित एक कुएं में एक महिला और उसकी तीन वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ. मृतक महिला की पहचान बेलवाडीह गांव निवासी सुखमणि देवी के रूप में हुई है. मृतक बच्ची सुखमणि देवी की बेटी थी.

इस मामले की जानकारी होने के बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया. थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

दरअसल, सुखमणि देवी का पति भागीरथ यादव मूक-बधिर है. पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े और मारपीट भी होती रहती थी. 2 दिन पूर्व भी पति-पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ था. इसके बाद सुखमणि देवी अपने 3 वर्षीय बच्ची को लेकर घर से निकल गई थी. घर से गायब होने के बाद उनके परिजनों ने काफी खोजबीन की पर सुखमणि देवी का कुछ पता नहीं चल पाया.

इसी बीच रविवार को कुछ लोगों ने गांव से थोड़ी दूर पर स्थित कुएं में शव को देखा. इसके बाद लोगों ने हल्ला मचाया. कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों के शवों को कुएं से बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया.

इस संबंध में थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है. उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन आरंभ कर दी है. पूरे मामले की छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है.

गांव में मचा कोहराम

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने बताया कि महिला का पति भागीरथ यादव मूक-बधिर है वह एक ट्रक में खलासी का काम भी करता है. ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर पति-पत्नी में झगड़ा भी होता था. कई बार पहले भी महिला घर छोड़कर चली गई थी. घर वालों को ऐसा लग रहा था कि पहले की तरह इस बार भी महिला घर छोड़कर गई है, फिर वापस आ जाएगी. परंतु इस बार घर से जाने के दो दिन बाद महिला और उसकी बच्ची का शव मिला. ग्रामीणों ने बताया कि घर में झगड़ा जरूर होता था रंतु स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी ऐसा अनुमान नहीं था. कुछ लोगों ने यह भी संभावना जताई कि महिला अपनी बच्ची के साथ खुद भी अपनी जान दे दी होगी.

महिला के मायके वालों को दी गई जानकारी

इस घटना के बाद महिला के मायके वालों को भी पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है. हालांकि मृतक महिला के मायके वालों के द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है.

इसे भी पढे़ं- दो दिनों से लापता 10 वर्षीय बच्ची का शव कुएं में मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

इसे भी पढ़ें- लापता नाबालिग युवती का शव वन विभाग के डोभा से बरामद, प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंतजार

इसे भी पढ़ें- जंगल में मिला युवती का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

TAGGED:

मां और बेटी का शव बरामद
LATEHAR
BODIES RECOVERED FROM WELL
WOMAN AND GIRL CHILD DEAD
DEAD BODIES RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.