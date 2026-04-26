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पलवल में मां-बेटी का बेरहमी से मर्डर, 3 माह के नवजात को लेकर फरार, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज

पलवल : हरियाणा के पलवल जिले के किठवाड़ी गांव में 23 वर्षीय महिला एवं उसकी 4 वर्षीय बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद मृतका के 3 माह के नवजात बेटे को लेकर आरोपी घर से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका मिथलेश के भाई की शिकायत पर पति सहित ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी है.

पहले से पुलिस में शिकायत थी दर्ज : जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के जिला मथुरा के गांव कामर गढ़ी निवासी नरवीर ने चांदहट थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बहन मिथलेश की शादी वर्ष 2020 में पलवल जिले के गांव किठवाड़ी निवासी धर्मवीर पुत्र दयाचंद के साथ हुई थीं. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मिथलेश को दहेज में जमीन, एक स्कॉर्पियो गाड़ी एवं 25 लाख रुपए नकदी की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे. मृतका की एक 4 वर्षीय बेटी और एक 3 माह का नवजात बेटा है. मृतका के भाई का आरोप है कि इसी महीने जब मिथलेश पलवल सिविल अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद एडमिट थी तो उनका छोटा भाई और मां मिथलेश को देखने के लिए हॉस्पिटल आए थे. वहां भी आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी जिसकी शिकायत पुलिस में पहले से दर्ज है.

पलवल में मां-बेटी का बेरहमी से मर्डर (ETV Bharat)

मां-बेटी की हत्या : नरवीर के अनुसार हमें फोन से मेरी बहन और 4 वर्षीय भांजी के मृत होने की सूचना मिली जिसके बाद हम उसके ससुराल किठवाड़ी पहुंचे. वहां बहन और भांजी मृत अवस्था में पड़ी थी और उनके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे. कान और नाक से खून बह रहा था. साथ ही मेरी बहन के शरीर पर कोई गहना नहीं था और उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार थे. शिकायत के अनुसार मृतका का 3 महीने का नवजात बेटा भी लापता है.