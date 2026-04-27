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रुद्रपुर में महिला चार वर्षीय बेटी संग लापता, खोजबीन में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: जिले के रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से एक महिला के अपनी मासूम बेटी के साथ अचानक लापता होने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है. महिला के पति ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. पति की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर के निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी (उम्र लगभग 30 वर्ष) दिनांक 25 मार्च शाम को घर से बिना किसी को बताए उनकी चार वर्षीय बेटी मानवी को साथ लेकर कहीं चली गईं. इसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चल सका है. व्यक्ति के अनुसार, उन्होंने पत्नी और बेटी की तलाश के लिए सभी संभावित स्थानों, रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां खोजबीन की, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला. लगातार तलाश के बावजूद जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस की शरण ली और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की.

तहरीर में महिला का हुलिया भी विस्तार से बताया गया है. घटना के समय महिला ने पीले रंग का सूट और सलवार पहना हुआ था. उनकी पहचान के तौर पर हाथ में सितारे गुदे होने की बात भी बताई गई है, जो उन्हें पहचानने में मदद कर सकती है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, तहरीर को विधिवत प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया. इस मामले में ट्रांजिट कैंप कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीम महिला और बच्ची की तलाश में जुटी हुई है.