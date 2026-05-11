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वाराणसी में तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला और बेटी की मौत

आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज की.

वाराणसी सड़क हादसे में दो की मौत
वाराणसी सड़क हादसे में दो की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 2:45 PM IST

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वाराणसी: मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर इलाके में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में महिला और उसकी मासूम बेटी की मौत हो गई. हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, भुल्लनपुर के जीटी रोड पर रविवार रात करीब 11:30 बजे तेज रफ्तार थार ने बाइक सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी, बाइक सड़क पर गिर गई और थार उसे लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. हादसे में बाइक पर सवार सोनी राजभर (28) और उनकी पांच वर्षीय बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि देवर मनीष राजभर गंभीर रूप से घायल हो गया.

बताया जा रहा है कि मिर्जामुराद के बेनीपुर निवासी सोनी राजभर अपने देवर मनीष राजभर और बेटी के साथ मढ़ौली क्षेत्र में रिश्तेदारी की रिंग सेरेमनी में शामिल होने आई थी. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तीनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. घटना के बाद चालक थार छोड़कर मौके से फरार हो गया.


एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा ने बताया कि महिला और उसकी बेटी की हादसे के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वारदात के बाद सीसी फुटेज खंगाले हैं. कार नंबर के आधार पर थार सवारों की पहचान की जा रही है. सर्विलांस की टीम उनका लोकेशन खंगाल रही है. जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे. जोन वरुणा की अपर पुलिस उपायुक्त लिपी नागयाच ने बताया कि थार चालक भी हादसे में घायल हो गया था. आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पीड़ित अरविंद राजभर की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है.

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