लोकभवन के सामने महिला ने भांजे संग आत्मदाह का किया प्रयास, जानिए क्यों उठाया ऐसा कदम?

पुलिस ने समय रहते हुए दोनों को बचाया, हिरासत में लेकर हजरतगंज पुलिस मामले की कर रही जांच

महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास.
महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 1:39 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी के हाई-सिक्योरिटी जोन लोकभवन के गेट नंबर 9 पर बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने अपने भांजे के साथ आत्मदाह का प्रयास किया. काकोरी की महिला ने भाई की जमीन पर दबंगों के कब्जे और पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से आहत खुद और भांजे पर केरोसीन डालकर आग लगाने की कोशिश की. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला के हाथ से केरोसीन की बोतल छीनी और दोनों को हिरासत में ले लिया.

​आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला की पहचान काकोरी के कटेरा गांव निवासी नीतू के रूप में हुई है. नीतू का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग ने उसके भाई अजय कुमार की 8 बिस्वा जमीन पर रास्ता मांगने के बहाने अवैध कब्जा कर लिया है. विरोध करने पर आरोपी ने भाई-बहन को खेत पर बुलाकर बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी.

​नीतू ने बताया कि गांव का दबंग उनकी जमीन को औने-पौने दाम में खरीदना चाहता है. जिसके खौफ के कारण भाई अजय इतना डरा हुआ है कि वह कमरे से बाहर तक नहीं निकलता. काकोरी थाने और अन्य अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसी सिस्टम से परेशान होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया.

​इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि महिला और उसके भांजे लालता प्रसाद को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया है. महिला अपने साथ बोतल में केरोसीन लेकर आई थी. जैसे ही उसने तेल छिड़कना शुरू किया, महिला पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने से संपर्क कर जमीन विवाद की जांच कराई जा रही है.

