लोकभवन के सामने महिला ने भांजे संग आत्मदाह का किया प्रयास, जानिए क्यों उठाया ऐसा कदम?

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी के हाई-सिक्योरिटी जोन लोकभवन के गेट नंबर 9 पर बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने अपने भांजे के साथ आत्मदाह का प्रयास किया. काकोरी की महिला ने भाई की जमीन पर दबंगों के कब्जे और पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से आहत खुद और भांजे पर केरोसीन डालकर आग लगाने की कोशिश की. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला के हाथ से केरोसीन की बोतल छीनी और दोनों को हिरासत में ले लिया.



​आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला की पहचान काकोरी के कटेरा गांव निवासी नीतू के रूप में हुई है. नीतू का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग ने उसके भाई अजय कुमार की 8 बिस्वा जमीन पर रास्ता मांगने के बहाने अवैध कब्जा कर लिया है. विरोध करने पर आरोपी ने भाई-बहन को खेत पर बुलाकर बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी.



​नीतू ने बताया कि गांव का दबंग उनकी जमीन को औने-पौने दाम में खरीदना चाहता है. जिसके खौफ के कारण भाई अजय इतना डरा हुआ है कि वह कमरे से बाहर तक नहीं निकलता. काकोरी थाने और अन्य अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसी सिस्टम से परेशान होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया.

