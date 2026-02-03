महिला के दो प्रेमी, संबंध में रोड़ा बन रहा था पहला, दूसरे के साथ मिलकर घोंट दिया गला, नाले में फेंकी लाश
प्रेमिका ने पैर पकड़े तो दूसरे प्रेमी ने गले में कस दिया फंदा, 24 घंटे में खुलासा.
Published : February 3, 2026 at 8:22 AM IST
मुजफ्फरनगर : शहर के नई मंडी कोतवाली इलाके में युवक की लाश मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है. सामने आया है कि गला घोंटकर हत्या प्रेम प्रसंग में की गई. आरोपियों में महिला और उसका प्रेमी है. जिसकी हत्या हुई, वह भी महिला का प्रेमी था. महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले वाले को मौत के घाट दिया. महिला के पति की मौत हो चुकी है. पुलिस की छानबीन में और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. पुलिस ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, नई मंडी इलाके में 1 फरवरी को नाले में एक युवक का शव मिला था. पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान थाना पुरकाजी इलाके के हरिनगर निवासी संजीव उर्फ जीवन (32) के रूप में हुई. संजीव के घरवालों ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर संजीव घर से यह कहकर निकला था वह शहर में अपनी एक जानने वाले के पास मिलने जा रहा है. इसके बाद वह नहीं लौटा.
पुलिस ने इसी के आधार पर जांच शुरू की. साथ ही घरवालों की शिकायत पर थाना नई मंडी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने हत्या के खुलासे के लिए 4 टीमें बनाईं. पुलिस को सर्विलांस, घरवालों और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर 2 लोगों पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस ने थाना शाहपुर इलाके के हरसौली में रहने वाले सादिक और सोनिया को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
एसएसपी ने बताया सोनिया के पति रोहित की मौत हो चुकी है. संजीव और सोनिया के बीच 12 साल से अफेयर था. इसी बीच सोनिया के संबंध सादिक से भी हो गए. हरसौली ही सोनिया का मायका है. धीरे-धीरे दोनों में करीबी बढ़ी. इसको लेकर संजीव और सादिक के बीच झगड़ा होने लगा. जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो सादिक ने सोनिया के साथ मिलकर संजीव की हत्या की साजिश रची. इसके तहत सादिक ने नई मंडी क्षेत्र में एक मकान किराए पर लिया. इसके बाद सोनिया ने अपने दूसरे प्रेमी संजीव को फोनकर घर बुला लिया.
पुलिस के मुताबिक, जब संजीव वहां पहुंचा तो बेड के नीचे छिपे सादिक ने पीछे से आकर उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया. फिर सोनिया ने संजीव के दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए. इधर सादिक ने संजीव का गला घोंट दिया. संजीव की हत्या करने के बाद सादिक और सोनिया ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया.
