महिला के दो प्रेमी, संबंध में रोड़ा बन रहा था पहला, दूसरे के साथ मिलकर घोंट दिया गला, नाले में फेंकी लाश

मृतक संजीव (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : शहर के नई मंडी कोतवाली इलाके में युवक की लाश मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है. सामने आया है कि गला घोंटकर हत्या प्रेम प्रसंग में की गई. आरोपियों में महिला और उसका प्रेमी है. जिसकी हत्या हुई, वह भी महिला का प्रेमी था. महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले वाले को मौत के घाट दिया. महिला के पति की मौत हो चुकी है. पुलिस की छानबीन में और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. पुलिस ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है. मुजफ्फरनगर में हत्या का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, नई मंडी इलाके में 1 फरवरी को नाले में एक युवक का शव मिला था. पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान थाना पुरकाजी इलाके के हरिनगर निवासी संजीव उर्फ जीवन (32) के रूप में हुई. संजीव के घरवालों ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर संजीव घर से यह कहकर निकला था वह शहर में अपनी एक जानने वाले के पास मिलने जा रहा है. इसके बाद वह नहीं लौटा.