पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया मर्डर, कीटनाशक वाला इंजेक्शन लगाकर की गई हत्या
कोडरमा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी.
Published : October 21, 2026 at 4:02 PM IST
कोडरमा: नवलशाही थाना क्षेत्र में बंद पड़े पत्थर खदान से नरेश ठाकुर की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी किरण देवी और उनके प्रेमी सुनील ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है.
कैसे हुई हत्या?
दरअसल, 10 अक्टूबर को चौपारण के रहने वाले नरेश ठाकुर कोलकाता जाने के लिए घर से निकले थे. रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई. आरोपी सुनील ठाकुर, जो झोलाछाप डॉक्टर भी था और नरेश का दोस्त भी, ने इलाज के बहाने नरेश को अपने क्लीनिक बुलाया. वहां उसने कीटनाशक से भरे इंजेक्शन लगाकर नरेश की हत्या कर दी. हत्या के बाद सुनील ने शव को अपने क्लीनिक में ही बोरे में बंद करके रखा. मौका मिलते ही उसने शव को बंद पड़े एक पत्थर खदान के पास फेंक दिया.
शव की बरामदगी और जांच
17 अक्टूबर को बंद पड़े पत्थर खदान से पुलिस ने नरेश का शव बरामद किया. इससे पहले साजिश के तहत नरेश ठाकुर की पत्नी किरण देवी ने चौपारण थाने में नरेश की गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था. जब पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू की तो मामला हत्या का साबित हुआ. जांच में नरेश की पत्नी किरण और उनके प्रेमी सुनील ठाकुर दोषी पाए गए. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक का मोबाइल और पर्स दो अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया था, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है.
एसपी ने बताई पूरी कहानी
कोडरमा एसपी कुमार शिवशीष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शव बरामदगी के बाद अनुसंधान शुरू होते ही हत्या की साजिश की परतें खुलने लगीं. प्रेम प्रसंग में किरण देवी और उनके प्रेमी द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई. एसपी ने बताया कि हत्या के बाद मृतक की पत्नी किरण और उनके प्रेमी सुनील की शादी करने की योजना थी. सुनील और किरण के बीच 2019 से अवैध संबंध चल रहा था.
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