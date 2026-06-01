महिला ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला, शव पर पेट्रोल डालकर जलाया, जानिए कैसे हुआ खुलासा
मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने वारदात कबूल कर ली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 7:40 PM IST
कानपुर/फतेहपुर : फतेहपुर के रहने वाले युवक की हमीरपुर में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर हत्या कर दी. पहचान छिपाने की नियत से शव को घर से करीब दो किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर फूंक दिया. पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल से मानव कंकाल के अवशेष बरामद किए गए हैं.
फतेहपुर जिले के टिकरा थाना बकेवर के रहने वाले इन्द्रपाल निषाद ने बेटे विजय निषाद की गुमशुदगी कानपुर के घाटमपुर के रेउना थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि 8 मई को आरोपी महिला किरन निषाद ने अपने प्रेमी विजय निषाद को फोन कर अपनी ससुराल हमीरपुर बुलाया था. विजय जैसे ही कमरे में पहुंचा, किरन ने उसे बंधक बना लिया. अंदर पहले से मौजूद पति कामता निषाद और किरन ने मिलकर विजय पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर चोटें आने के कारण विजय की मौके पर मौत हो गई.
वारदात को अंजाम देने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने देर रात शव को एक बोरे में बंद किया और सुनसान झाड़ियों में ले गए. आरोपियों ने शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और साक्ष्य नष्ट करने के बाद वापस घर आ गए. युवक के घर नहीं लौटने पर 9 मई को पिता ने रेउना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
पुलिस टीम ने जब लापता युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल का बारीकी से परीक्षण किया, तो पाया कि घटना के दिन विजय और आरोपी महिला के बीच पांच बार बातचीत हुई थी. इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने किरन को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली.
पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मृतक विजय और आरोपी महिला किरन फतेहपुर के एक ही गांव के निवासी थे और उनके बीच विवाह पूर्व से ही प्रेम संबंध थे. किरन की शादी हमीरपुर में होने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा, जिसकी भनक पति कामता को लग गई थी. हाल के दिनों में विजय द्वारा लगातार बनाए जा रहे कथित दबाव और विवाद के कारण ही दंपति ने मिलकर इस हत्याकांड का ताना-बाना बुना था.
फतेहपुर के बकेवर थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया, दोनों मुख्य आरोपियों कामता निषाद और किरन निषाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर रेउना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से शव के अवशेष बरामद किए हैं. साक्ष्य जुटाने के साथ ही शव के अवशेषों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, मामले में सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
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