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महिला ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला, शव पर पेट्रोल डालकर जलाया, जानिए कैसे हुआ खुलासा

कानपुर/फतेहपुर : फतेहपुर के रहने वाले युवक की हमीरपुर में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर हत्या कर दी. पहचान छिपाने की नियत से शव को घर से करीब दो किलोमीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर फूंक दिया. पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल से मानव कंकाल के अवशेष बरामद किए गए हैं.

फतेहपुर जिले के टिकरा थाना बकेवर के रहने वाले इन्द्रपाल निषाद ने बेटे विजय निषाद की गुमशुदगी कानपुर के घाटमपुर के रेउना थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि 8 मई को आरोपी महिला किरन निषाद ने अपने प्रेमी विजय निषाद को फोन कर अपनी ससुराल हमीरपुर बुलाया था. विजय जैसे ही कमरे में पहुंचा, किरन ने उसे बंधक बना लिया. अंदर पहले से मौजूद पति कामता निषाद और किरन ने मिलकर विजय पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर चोटें आने के कारण विजय की मौके पर मौत हो गई.

वारदात को अंजाम देने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने देर रात शव को एक बोरे में बंद किया और सुनसान झाड़ियों में ले गए. आरोपियों ने शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और साक्ष्य नष्ट करने के बाद वापस घर आ गए. युवक के घर नहीं लौटने पर 9 मई को पिता ने रेउना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस टीम ने जब लापता युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल का बारीकी से परीक्षण किया, तो पाया कि घटना के दिन विजय और आरोपी महिला के बीच पांच बार बातचीत हुई थी. इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने किरन को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली.