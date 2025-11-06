अवैध संबंधों का विरोध करने पर पीटा, पत्नी को करंट लगाया; तीन तलाक देकर घर से निकाला, लखनऊ में FIR दर्ज
इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष कुमार आर्य ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 10:16 PM IST
लखनऊ : राजधानी के सआदतगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पत्नी ने प्रताड़ित करने, करंट लगाने और तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है. पत्नी ने निजी वीडियो वायरल करने और दूसरी महिला से संबंध का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है.
इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष कुमार आर्य ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सुलह की प्रक्रिया असफल रही. जिसके बाद महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.
सहादतगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी वर्ष 2013 में हुई थी. महिला का पति कारोबारी है. पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ साल बाद उसके पति के कई महिलाओं से अवैध संबंधों की जानकारी मिली. पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर पति ने बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और दहेज की मांग करने लगा.
पीड़िता का आरोप है कि क्रूरता की हद पार करते हुए बीती 25 अप्रैल को पति ने करंट लगाकर यातनाएं दीं. इसके बाद परिजनों को बुलाकर घर में बेइज्जत किया और तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया. आरोप है कि पति ने गहने, मार्कशीट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कब्जे में ले लिया. पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसका निजी वीडियो एडिट कर वायरल कर दिया. जिससे समाज में उसकी बदनामी हुई है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
