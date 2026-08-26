यमुनानगर में CCTV में कैद हुआ विवाद, महिला ने जेठ पर अभद्रता और बैग से सिर पर हमला करने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस
यमुनानगर के भाटिया नगर में महिला ने जेठ पर अभद्रता और बैग से हमला करने का आरोप लगाया. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही.
Published : August 26, 2026 at 5:03 PM IST
यमुनानगर: जिले के भाटिया नगर में लक्की डेयरी के बाहर महिला और एक व्यक्ति के बीच हुए विवाद का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. दरअसल, महिला ने अपने जेठ पर अभद्रता करने और उसके ही बैग से सिर पर हमला करने का आरोप लगाया है. महिला ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
महिला ने लगाए अभद्रता के आरोप: मामले में सामने आए CCTV फुटेज के मुताबिक महिला और एक व्यक्ति के बीच घटना होती दिखाई दे रही है. महिला की पहचान प्रियंका भल्ला के रूप में हुई है. प्रियंका का आरोप है कि उनके जेठ सचिन भल्ला ने सार्वजनिक स्थान पर उनके साथ कथित तौर पर अभद्रता की और उनके बैग से ही सिर पर प्रहार किया. प्रियंका भल्ला ने कहा कि, "मेरे साथ अभद्रता की गई और मेरे ही बैग से सिर पर हमला किया गया. घटना के बाद मैं काफी परेशान हूं और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं. इस घटना से पहले भी मेरा कार से पीछा किया गया था. ससुराल पक्ष के साथ मेरा विवाद करीब 15 वर्षों से अदालत में विचाराधीन है. इसी विवाद के चलते मुझे और मेरे परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है."
सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार: शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि, "सार्वजनिक स्थान पर हुई घटना के बाद मैं और मेरा परिवार दहशत में है. मैंने पुलिस से CCTV फुटेज की जांच कराने और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है."
"जांच के बाद होगी कार्रवाई": वहीं, इस पूरे मामले में सिटी थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि, "महिला की शिकायत पुलिस को प्राप्त हो चुकी है और उसे दर्ज कर लिया गया है. पुलिस CCTV फुटेज समेत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है."
दूसरे पक्ष का पक्ष आना बाकी: फिलहाल CCTV में दिखाई दे रही घटना और महिला की ओर से लगाए गए आरोप पुलिस जांच का विषय हैं. दूसरे पक्ष की ओर से मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें:अंबाला में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, पहले दोस्ती, फिर बंधक बनाकर करते थे पैसों की डिमांड, महिला समेत पांच गिरफ्तार