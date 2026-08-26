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यमुनानगर में CCTV में कैद हुआ विवाद, महिला ने जेठ पर अभद्रता और बैग से सिर पर हमला करने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस

यमुनानगर: जिले के भाटिया नगर में लक्की डेयरी के बाहर महिला और एक व्यक्ति के बीच हुए विवाद का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. दरअसल, महिला ने अपने जेठ पर अभद्रता करने और उसके ही बैग से सिर पर हमला करने का आरोप लगाया है. महिला ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई के साथ सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला ने लगाए अभद्रता के आरोप: मामले में सामने आए CCTV फुटेज के मुताबिक महिला और एक व्यक्ति के बीच घटना होती दिखाई दे रही है. महिला की पहचान प्रियंका भल्ला के रूप में हुई है. प्रियंका का आरोप है कि उनके जेठ सचिन भल्ला ने सार्वजनिक स्थान पर उनके साथ कथित तौर पर अभद्रता की और उनके बैग से ही सिर पर प्रहार किया. प्रियंका भल्ला ने कहा कि, "मेरे साथ अभद्रता की गई और मेरे ही बैग से सिर पर हमला किया गया. घटना के बाद मैं काफी परेशान हूं और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं. इस घटना से पहले भी मेरा कार से पीछा किया गया था. ससुराल पक्ष के साथ मेरा विवाद करीब 15 वर्षों से अदालत में विचाराधीन है. इसी विवाद के चलते मुझे और मेरे परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है."