लखनऊ में संदिग्ध बीमारी से महिला की मौत; जुकाम, बुखार और सांस लेने में थी तकलीफ, बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था इलाज
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि संक्रमण की पुष्टि के लिए एलाइजा रिपोर्ट जरूरी होती है, उसकी जांच कराई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 10:45 PM IST
लखनऊ : राजधानी में संदिग्ध बीमारी से मौत का मामला सामने आया है. इंदिरानगर की रहने वाली महिला (50) की गुरुवार को बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक, महिला को कुछ दिन पहले सर्दी-जुकाम, तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी शुरू हुई थी. निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू की जांच कराई थी.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि कार्ड टेस्ट से या एलाइजा टेस्ट से हुई है. संक्रमण की आधिकारिक और पुख्ता पुष्टि के लिए एलाइजा रिपोर्ट जरूरी होती है, उसकी जांच कराई जा रही है.
सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतका की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गई है. टीम यह पता लगाएगी कि इस दौरान महिला कहां-कहां गई और कितने लोगों के संपर्क में आई. संक्रमण से जुड़े सभी पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है.
महिला के संपर्क में आए लोगों को निगरानी में रखा जाएगा. परिवार के अन्य सदस्यों को फिलहाल घर में ही आइसोलेट रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिजनों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई हैं और एहतियात बरतने को कहा है.
अधिकारियों ने अपील की है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य में सर्दी-जुकाम, बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण नजर आएं तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच करा लें.
बलरामपुर अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन मृतका के आस-पास के वार्ड में भर्ती मरीजों के सैंपल लिए हैं. साथ ही महिला के संपर्क में आए और इलाज करने वाले 17 डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ व मरीजों के सैंपल भी जांच के लिए केजीएमयू भेजे गए हैं.
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