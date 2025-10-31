लालकुआं में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने महिला से की छेड़छाड़, परिजनों ने जमकर की धुनाई, गिरफ्तार
लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार तीन युवकों को महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र स्कॉर्पियो सवार युवकों को महिला के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया. महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी. साथ ही स्कॉर्पियो सवार युवकों का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई जारी है. एसपी सीटी मनोज कत्याल ने कहा कि शहर में आपराधिक वारदातें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार तीन युवकों पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पहले तो महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान आरोपियों के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया.
स्कॉर्पियो वाहन में सवार थे युवक: पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए स्कॉर्पियो वाहन को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. जानकारी के मुताबिक बीती देर रात 11 बजे लालकुआं निवासी एक महिला और युवती हाइवे किनारे सड़क में टहल रहे थे. तभी वहां पर एक स्कॉर्पियो कार आ गई और कुछ युवक महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगे. महिला ने छेड़छाड़ का विरोध करना शुरू कर दिया. महिला के विरोध करने पर तीनों युवक अभद्रता पर उतर आए.
महिला व परिजनों ने युवकों की जमकर की पिटाई: इस दौरान महिला ने मौके पर परिजनों को बुला लिया. फिर क्या था महिला पक्ष के लोगों ने पहले तो स्कॉर्पियो सवार तीनों युवकों को जमकर सबक सिखाया और बाद में तीनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इस बवाल में स्कॉर्पियो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. गिरफ्तार आरोपियों ने अपना नाम अनिल कुमार आर्या, चंदन आर्या और विनोद आर्य निवासी बिंदुखत्ता लालकुआं बताया है.
पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज: महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई गतिमान है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि तीनों मनचलों को लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
