विधवा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज

रुड़की में पुलिस ने महिला के दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Roorkee Physical Abuse Case
कॉन्सेप्ट इमेज
Published : November 10, 2025 at 1:52 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. महिला ने जब युवक से शादी करने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया. वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगा. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप: मूलरूप से कोलकाता (बंगाल) की रहने वाली एक महिला हरिद्वार के सिडकुल की एक कंपनी में काम करती है. महिला ने औद्योगिक क्षेत्र में ही किराए पर कमरा लिया हुआ है, महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पति की मौत के बाद वह खुद मेहनत कर अपना गुजर-बसर करती आ रही है. महिला का आरोप है कि कुछ समय पहले उसकी जान-पहचान फूलगढ़ थाना पथरी निवासी युवक से हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे उनमें बातचीत बढ़ी, इसके बाद आरोपी ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखकर उसका भरोसा जीत लिया.

महिला को दी जान से मारने की धमकी: आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वह उसके साथ लगातार संबंध बनाता रहा. आरोप है कि कई महीने बीतने पर जब महिला ने युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि उसने धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा.

शिकायत के बाद पड़ताल में जुटी पुलिस: पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

