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सुल्तानपुर विधायक पर महिला के गंभीर आरोप; MLA बोले-यह सब साजिश, पुलिस ने रखा पक्ष

विधायक का कहना है कि शशांक पांडेय उनके विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने के कारण उनसे मेलजोल बढ़ाने लगा.

सुल्तानपुर विधायक पर महिला के गंभीर आरोप.
सुल्तानपुर विधायक पर महिला के गंभीर आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:53 AM IST

6 Min Read
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सुल्तानपुर/लखनऊ: एक महिला ने सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई दी है. विनोद सिंह महिला की ओर से लगाए गए चरित्र संबंधी आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है. उनका दावा है कि महिला और उसके पति के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं. उधर, लखनऊ पुलिस ने भी अपना पक्ष सामने रखा है.

विधायक विनोद सिंह के मुताबिक, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेलासदा निवासी शशांक पांडेय और उसकी पत्नी सोनिया उर्फ सोनी पांडेय लखनऊ स्थित उनके अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहते थे.

विधायक का कहना है कि शशांक पांडेय उनके विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने के कारण उनसे मेलजोल बढ़ाने लगा. इस दौरान उसने खुद को IAS अधिकारी और PMO में पोस्टेड बताया.

विधायक विनोद सिंह ने कहा कि शशांक ने केंद्रीय भंडारण निगम के चेयरमैन आशीष चौधरी को अपना परिचित बताते हुए एफसीआई का गोदाम दिलाने की बात कही.

विधायक ने बताया कि शशांक पांडेय ने वेयरहाउस निर्माण के लिए कुछ कागजात तैयार करवाए, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया. आरोप है कि बार-बार कहने के बाद उसने केंद्रीय भंडारण निगम के लेटरहेड पर एक कथित अनापत्ति प्रमाणपत्र विधायक के व्हाट्सऐप पर भेजा.

विधायक के मुताबिक, दस्तावेज पर संदेह होने के बाद उन्होंने केंद्रीय भंडारण निगम के दिल्ली कार्यालय से इसकी जानकारी कराई. विधायक का दावा है कि जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए. इसके बाद जब उन्होंने शशांक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने और उसकी पत्नी ने फोन बंद कर दिया और अपार्टमेंट छोड़कर चले गए.

हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मुकदमा: विधायक के अनुसार, इसके बाद उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में शशांक पांडेय और उसकी पत्नी सोनिया उर्फ सोनी पांडेय के खिलाफ BNS की धारा 318(4) और 336(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया. विधायक का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं.

विधायक ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विवेचक के समक्ष जाने को कहा. विधायक का आरोप है कि इसके बाद शशांक पांडेय ने अपनी पत्नी को आगे कर उनके खिलाफ चरित्र हनन करने वाले आरोप लगवाने शुरू कर दिए. विधायक ने वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे गिरफ्तारी से बचने की कोशिश बताया है.

न्यायपालिका पर पूरा भरोसा: विनोद सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और अनर्गल हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच में पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी. हालांकि, महिला के वीडियो के बाद विधायक ने पत्र जारी कर अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओ का बाजार गर्म है.

क्या कहती है लखनऊ पुलिस: सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक विनोद कुमार सिंह पर दुष्कर्म के प्रयास और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के दावों पर लखनऊ पुलिस ने अपना पक्ष रखा है. हजरतगंज पुलिस का कहना है कि महिला और उसके पति के खिलाफ पहले से ही कूटरचित एनओसी के जरिए वेयरहाउस निर्माण के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है.

साथ ही पुलिस का दावा है कि महिला ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के संबंध में हजरतगंज थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कोई शिकायत नहीं दी थी. पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में किराये पर रहने वाली महिला ने विधायक विनोद कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे.

क्या हैं महिला के आरोप: महिला का कहना था कि विधायक का गनर धनंजय यादव लगातार उस पर विधायक के संपर्क में रहने का दबाव बनाता था. ऐसा नहीं करने पर उसे और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कराने की धमकी दी जाती थी.

महिला ने आरोप लगाया था कि 3 जून को विधायक शराब के नशे में अपने फ्लैट पर मौजूद थे. इसी दौरान गनर उसे वहां बुलाकर ले गया, जहां विधायक ने उसके साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया.

महिला का दावा था कि वह किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रही. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद विधायक लगातार उस पर संबंध बनाने का दबाव डालते रहे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.

महिला ने दावा किया कि उसने 10 जुलाई को हजरतगंज थाने में पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की. महिला का आरोप था कि विधायक प्रभावशाली हैं और उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है.

महिला ने यह भी कहा था कि वह पुलिस अधिकारियों से भी मिली, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसका दावा था कि उसने शिकायत पत्र देकर उसकी रिसीविंग भी ली थी.

हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि महिला जिन तारीखों में थाने आकर शिकायत देने का दावा कर रही है, उन दिनों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर लिए गए हैं.

उनके मुताबिक, फुटेज की जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि महिला थाने आई हो या उसने दुष्कर्म अथवा छेड़छाड़ से संबंधित कोई शिकायत दी हो. पुलिस का यह भी कहना है कि महिला या उसके पति की ओर से इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र थाना या किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है.

इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है और उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों तथा रिकॉर्ड के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. संबंधित तिथियों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे गए हैं और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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