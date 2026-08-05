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सुल्तानपुर विधायक पर महिला के गंभीर आरोप; MLA बोले-यह सब साजिश, पुलिस ने रखा पक्ष

सुल्तानपुर/लखनऊ: एक महिला ने सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई दी है. विनोद सिंह महिला की ओर से लगाए गए चरित्र संबंधी आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है. उनका दावा है कि महिला और उसके पति के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं. उधर, लखनऊ पुलिस ने भी अपना पक्ष सामने रखा है.

विधायक विनोद सिंह के मुताबिक, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बेलासदा निवासी शशांक पांडेय और उसकी पत्नी सोनिया उर्फ सोनी पांडेय लखनऊ स्थित उनके अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहते थे.

विधायक का कहना है कि शशांक पांडेय उनके विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने के कारण उनसे मेलजोल बढ़ाने लगा. इस दौरान उसने खुद को IAS अधिकारी और PMO में पोस्टेड बताया.

विधायक विनोद सिंह ने कहा कि शशांक ने केंद्रीय भंडारण निगम के चेयरमैन आशीष चौधरी को अपना परिचित बताते हुए एफसीआई का गोदाम दिलाने की बात कही.

विधायक ने बताया कि शशांक पांडेय ने वेयरहाउस निर्माण के लिए कुछ कागजात तैयार करवाए, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया. आरोप है कि बार-बार कहने के बाद उसने केंद्रीय भंडारण निगम के लेटरहेड पर एक कथित अनापत्ति प्रमाणपत्र विधायक के व्हाट्सऐप पर भेजा.

विधायक के मुताबिक, दस्तावेज पर संदेह होने के बाद उन्होंने केंद्रीय भंडारण निगम के दिल्ली कार्यालय से इसकी जानकारी कराई. विधायक का दावा है कि जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए. इसके बाद जब उन्होंने शशांक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसने और उसकी पत्नी ने फोन बंद कर दिया और अपार्टमेंट छोड़कर चले गए.

हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मुकदमा: विधायक के अनुसार, इसके बाद उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में शशांक पांडेय और उसकी पत्नी सोनिया उर्फ सोनी पांडेय के खिलाफ BNS की धारा 318(4) और 336(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया. विधायक का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं.

विधायक ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विवेचक के समक्ष जाने को कहा. विधायक का आरोप है कि इसके बाद शशांक पांडेय ने अपनी पत्नी को आगे कर उनके खिलाफ चरित्र हनन करने वाले आरोप लगवाने शुरू कर दिए. विधायक ने वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे गिरफ्तारी से बचने की कोशिश बताया है.

न्यायपालिका पर पूरा भरोसा: विनोद सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और अनर्गल हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच में पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी. हालांकि, महिला के वीडियो के बाद विधायक ने पत्र जारी कर अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओ का बाजार गर्म है.

क्या कहती है लखनऊ पुलिस: सुल्तानपुर सदर से भाजपा विधायक विनोद कुमार सिंह पर दुष्कर्म के प्रयास और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के दावों पर लखनऊ पुलिस ने अपना पक्ष रखा है. हजरतगंज पुलिस का कहना है कि महिला और उसके पति के खिलाफ पहले से ही कूटरचित एनओसी के जरिए वेयरहाउस निर्माण के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है.