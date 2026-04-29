ETV Bharat / state

रुड़की में शौहर द्वारा बीवी की पिटाई का वीडियो, महिला का आरोप दूसरे निकाह के लिए रास्ते से हटाना चाहता है

रुड़की: हरिद्वार जिले के ​रुड़की से महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है. यहां पर एक महिला ने अपने शौहर और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. महिला का आरोप है कि उसके शौहर ने न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसके साथी ने उसे गोली मारने की धमकी भी दी है. इसी के साथ पीड़िता ने अपनी सास पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

बीवी ने शौहर पर लगाया मारपीट का आरोप: रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला की आंखों में खौफ साफतौर पर देखा जा सकता है. पीड़िता का आरोप है कि उसका शौहर लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है. ताजा घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता का शौहर सोमवार देर रात उसे घुमाने के बहाने घर से बाहर लेकर गया था. पीड़िता का आरोप है कि वहां पहले से मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की है.

महिला का आरोप शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है, इसलिए रास्ते से हटाना चाहता है: महिला का आरोप है कि मौके पर मौजूद शौहर के साथी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है. इतना ही नहीं बल्कि पीड़िता ने अपनी सास के खिलाफ भी मोर्चा खोला है. उसका कहना है कि उसकी सास अपने बेटे का दूसरा निकाह कराने की साजिश रच रही है, जिसके चलते उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है.

महिला ने पहले हुई मारपीट का वीडियो दिखाया: महिला के साथ पूर्व में हुई मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक शख्स महिला को पीट रहा है. यह वीडियो साबित करता है कि जुल्म का यह सिलसिला कई दिन से चला आ रहा है.