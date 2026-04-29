रुड़की में शौहर द्वारा बीवी की पिटाई का वीडियो, महिला का आरोप दूसरे निकाह के लिए रास्ते से हटाना चाहता है
रुड़की की महिला ने शौहर पर पिटाई और उसके दोस्त पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, पुलिस जांच कर रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 29, 2026 at 11:06 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है. यहां पर एक महिला ने अपने शौहर और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. महिला का आरोप है कि उसके शौहर ने न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसके साथी ने उसे गोली मारने की धमकी भी दी है. इसी के साथ पीड़िता ने अपनी सास पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
बीवी ने शौहर पर लगाया मारपीट का आरोप: रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला की आंखों में खौफ साफतौर पर देखा जा सकता है. पीड़िता का आरोप है कि उसका शौहर लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है. ताजा घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता का शौहर सोमवार देर रात उसे घुमाने के बहाने घर से बाहर लेकर गया था. पीड़िता का आरोप है कि वहां पहले से मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की है.
महिला का आरोप शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है, इसलिए रास्ते से हटाना चाहता है: महिला का आरोप है कि मौके पर मौजूद शौहर के साथी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है. इतना ही नहीं बल्कि पीड़िता ने अपनी सास के खिलाफ भी मोर्चा खोला है. उसका कहना है कि उसकी सास अपने बेटे का दूसरा निकाह कराने की साजिश रच रही है, जिसके चलते उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है.
महिला ने पहले हुई मारपीट का वीडियो दिखाया: महिला के साथ पूर्व में हुई मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक शख्स महिला को पीट रहा है. यह वीडियो साबित करता है कि जुल्म का यह सिलसिला कई दिन से चला आ रहा है.
पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की: महिला ने गंगनहर कोतवाली प्रभारी को सौंपे गए शिकायती पत्र में बताया कि उसे अपनी जान का खतरा है. शौहर उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने और घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है. महिला की इस गंभीर शिकायत के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है. पुलिस अब रात में हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटा रही है. साथ ही गोली चलाने की धमकी के आरोपी और शौहर की भूमिका की पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है. अब देखना होगा कि इस खौफनाक साजिश के पीछे का सच कब तक सामने आता है.
: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि-
पीड़िता की तरफ से तहरीर मिली है. मामला पति-पत्नी का है. पीड़िता का आरोप है कि और लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की है. फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले में जांच कर रही है. जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी, हरिद्वार देहात-
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