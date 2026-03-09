ETV Bharat / state

फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट ने महिला से किया रेप, पति ने लिया था लोन, पुलिस जांच में जुटी

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां महिला ने फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट पर रेप का आरोप लगाया है. पीड़ित के पति पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के पति की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार उसने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था. इस लोन की मासिक किस्त 1320 रुपये तय की गई थी. पीड़िता के पति का कहना है कि उसने तीन महीनों की किश्त कंपनी के वसूली एजेंट को दे दी थी, जो कि यूपी के बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है.

वसूली एजेंट हर महीने किश्त लेने के लिए उसके घर आता था. पीड़ित के मुताबिक 2 फरवरी 2026 को जब वह घर पर मौजूद नहीं था, तभी आरोपी वसूली एजेंट उसके घर पहुंचा. आरोप है कि आरोपी उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर काशीपुर रोड स्थित एक होटल में ले गया.

आरोपों के मुताबिक वहीं पर आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. घटना के बाद आरोपी ने उसकी पत्नी को धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसका अंजाम बुरा होगा. इस घटना के बाद आरोपी न तो किस्त लेने के लिए घर आया और न ही फोन कॉल का जवाब दे रहा है.