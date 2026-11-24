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महिला पर ASI को थप्पड़ मारने का आरोप, हरिद्वार में कार रोकने को लेकर विवाद, चालक ने खुद को बताया मेजर

महिला ने ASI को मारा थप्पड़ ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार के कनखल कोतवाली क्षेत्र स्थित सिंहद्वार पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे एएसआई (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) को कार रोकना भारी पड़ गया. बैरागी कैंप की ओर जाने से रोकने पर कार सवार दंपति ने पुलिसकर्मी से विवाद शुरू कर दिया. आरोप है कि विवाद के दौरान महिला ने एएसआई के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जबकि उसके पति ने खुद को मेजर बताते हुए पुलिसकर्मी को परिणाम भुगतने की धमकी दी. घटना के बाद पुलिस ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एएसआई नवनीत त्यागी की ओर से कनखल कोतवाली में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के मुताबिक, मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को देखते हुए उनकी ड्यूटी सिंहद्वार पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई थी. सुबह करीब दस बजे दिल्ली की ओर से हरियाणा नंबर की एक कार सिंहद्वार पहुंची. कार चालक बैरागी कैंप की ओर जाने का प्रयास कर रहा था.