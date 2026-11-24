महिला पर ASI को थप्पड़ मारने का आरोप, हरिद्वार में कार रोकने को लेकर विवाद, चालक ने खुद को बताया मेजर
हरिद्वार के सिंहद्वार पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे एएसआई का महिला पर्यटक से विवाद हो गया. महिला ने ASI को थप्पड़ मार दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 5:45 PM IST
हरिद्वार: कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान हरिद्वार के कनखल कोतवाली क्षेत्र स्थित सिंहद्वार पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे एएसआई (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) को कार रोकना भारी पड़ गया. बैरागी कैंप की ओर जाने से रोकने पर कार सवार दंपति ने पुलिसकर्मी से विवाद शुरू कर दिया. आरोप है कि विवाद के दौरान महिला ने एएसआई के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जबकि उसके पति ने खुद को मेजर बताते हुए पुलिसकर्मी को परिणाम भुगतने की धमकी दी. घटना के बाद पुलिस ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एएसआई नवनीत त्यागी की ओर से कनखल कोतवाली में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के मुताबिक, मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को देखते हुए उनकी ड्यूटी सिंहद्वार पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई थी. सुबह करीब दस बजे दिल्ली की ओर से हरियाणा नंबर की एक कार सिंहद्वार पहुंची. कार चालक बैरागी कैंप की ओर जाने का प्रयास कर रहा था.
यातायात प्लान के तहत पुलिस ने उसे दूसरे मार्ग से जाने के लिए कहा. आरोप है कि कार चालक ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया. एएसआई ने उसे रोकते हुए निर्धारित मार्ग से जाने के लिए कहा तो चालक पुलिसकर्मी से बहस करने लगा. इस दौरान उसने खुद को मेजर बताते हुए अपना रौब दिखाने की कोशिश की. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया.
शिकायत के मुताबिक, कार में सवार महिला भी विवाद में शामिल हो गई. आरोप है कि दोनों ने एएसआई के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की. इसी दौरान महिला ने एएसआई के गाल पर थप्पड़ मार दिया. चालक ने अपना नाम रुद्र बताते हुए पुलिसकर्मी को परिणाम भुगतने की धमकी दी. आरोप है कि दंपति ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश की. एएसआई ने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच के साथ वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
- अनुज सिंह, एसएसआई, कनखल कोतवाली -
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