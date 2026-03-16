ETV Bharat / state

रांची में इंसानियत शर्मसार! मौसी पर नाबालिग को बेचने का आरोप

रांचीः राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग बच्ची ने अपनी ही मौसी पर उसे काम का झांसा देकर कई लड़कों के पास बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. इस घटना के सामने आते ही इलाके में भारी हंगामा हो गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना से मचा हड़कंप

पीड़ित नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उसकी मौसी, जिसे वह बड़ी मम्मी कहकर बुलाती है, उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी. बच्ची के अनुसार, मौसी ने उसे कई लड़कों के पास बेच दिया. किसी तरह मौका पाकर वह वहां से भाग निकली और सीधे पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई.

लोगों ने की आरोपी महिला की पिटाई

बच्ची की आपबीती सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान इलाके में काफी देर तक हंगामा होता रहा.

पुलिस पर भी फूटा लोगों का गुस्सा