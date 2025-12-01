ETV Bharat / state

बिहार में दिनदहाड़े महिला ने युवक को जिंदा जलाया, घटना का कारण जान सभी हैरान

लखीसराय: बिहार के लखीसराय में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. घटना लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार को दिनदहाड़े एक युवक को एक महिला और उसके बेटे ने मिलकर जिंदा जला दिया.

पेट्रोल लेकर दुकान पहुंची महिला: युवक की आभूषण की दुकान है, जिसमें वह बैठा हुआ था. तभी महिला अपने बेटे के साथ उसे मारने के इरादे से पहुंची और पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया है. युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उसे लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया. चिकित्सकों ने नाजुक हालत को देखते हुए युवक को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया.

"छोटू अपने दुकान पर बैठा था. महिला आई और बिना कुछ कहे छोटू के सिर पर पेट्रोल उड़ेल दिया. उसके बाद महिला के बेटे कन्हैया ने माचिस से आग लगा दी. घटना में बुरी तरह से युवक का सिर और गर्दन सहित शरीर जल गया."- रंजीत कुमार,वार्ड पार्षद

युवक को जिंदा जलाया: मृतक युवक की पहचान संसार पोखर निवासी रामरूप राम के बड़े बेटे छोटू कुमार के रूप में हुई है. जिस महिला और युवक ने छोटू कुमार को जिंदा जलाया उन्होंने इसके पीछे का कारण गाली गलौज को बताया है. हालांकि महिला ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद कबैया थाने में जाकर सरेंडर किया है. वहीं महिला का बेटा फरार बताया जाता है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.