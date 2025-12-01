ETV Bharat / state

बिहार में दिनदहाड़े महिला ने युवक को जिंदा जलाया, घटना का कारण जान सभी हैरान

5 लीटर पेट्रोल लेकर महिला युवक के दुकान पर पहुंची और फिर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. घटना लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र की है.

youth burnt alive in lakhisarai
बिहार में खौफनाक वारदात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीसराय: बिहार के लखीसराय में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. घटना लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार को दिनदहाड़े एक युवक को एक महिला और उसके बेटे ने मिलकर जिंदा जला दिया.

पेट्रोल लेकर दुकान पहुंची महिला: युवक की आभूषण की दुकान है, जिसमें वह बैठा हुआ था. तभी महिला अपने बेटे के साथ उसे मारने के इरादे से पहुंची और पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया है. युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उसे लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया. चिकित्सकों ने नाजुक हालत को देखते हुए युवक को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"छोटू अपने दुकान पर बैठा था. महिला आई और बिना कुछ कहे छोटू के सिर पर पेट्रोल उड़ेल दिया. उसके बाद महिला के बेटे कन्हैया ने माचिस से आग लगा दी. घटना में बुरी तरह से युवक का सिर और गर्दन सहित शरीर जल गया."- रंजीत कुमार,वार्ड पार्षद

युवक को जिंदा जलाया: मृतक युवक की पहचान संसार पोखर निवासी रामरूप राम के बड़े बेटे छोटू कुमार के रूप में हुई है. जिस महिला और युवक ने छोटू कुमार को जिंदा जलाया उन्होंने इसके पीछे का कारण गाली गलौज को बताया है. हालांकि महिला ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद कबैया थाने में जाकर सरेंडर किया है. वहीं महिला का बेटा फरार बताया जाता है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

youth burnt alive in lakhisarai
लखीसराय का कबैया पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)

हत्या के पीछे क्या था कारण?: इस संबंध में आरोपी महिला ने ऑन द कैमरा बताया है कि मेरे पुत्र कन्हैया कुमार के साथ हमेशा छोटू के भाई गाली गलौज करते थे. इतना ही नहीं हमें भी गाली देते थे. हालांकि महिला की इस बात पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या सिर्फ गाली-गलौज के चलत कोई महिला इतना बड़ा कदम उठा सकती है. वहीं कबैया थाना प्रभारी ने बताया कि महिला को जेल भेज दिया गया है.

youth burnt alive in lakhisarai
महिला ने युवक को जिंदा जलाया (ETV Bharat)

"तंग आकर हमने पांच लीटर पेट्रोल, पेट्रोल पंप से लिया था. फिर सीधे उसके (छोटू) दुकान पर चले गए. जाकर युवक के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर दिया और मेरे बेटे ने आग जला दिया."- आरोपी महिला

"छोटू कुमार के परिवार के द्वारा कोई सूचना या आवेदन नहीं दिया गया है. महिला की गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है. आगे की कार्रवाई जारी है."- अमित कुमार, कबैया थाना प्रभारी

ये भी पढ़ें

बिहार में भाभी ने देवर को पोल में बांधकर जिंदा जलाकर मार डाला

'मेरी आंखों के सामने मां को जिंदा जला दिया' बहन पूजा को भूल गए पावरस्टार पवन सिंह

TAGGED:

LAKHISARAI NEWS
BIHAR NEWS
BIHAR CRIME
बिहार में जिंदा जलाया
YOUTH BURNT ALIVE IN LAKHISARAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.