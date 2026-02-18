ETV Bharat / state

एक और मर्डर: बहू के मायके वालों ने घर में घुसकर की मारपीट, सास की मौत, पति घायल

उधम सिंह नगर जिले में पुत्रवधू पर सास की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने बहू समेत उसके मायके वालों को हिरासत में लिया.

rudrapur
उधम सिंह नगर में महिला की हत्या. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 18, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक पारिवारिक विवाद हिंसक हो गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई. यह घटना दिनेशपुर इलाके में हुई. इस हिंसा में मरने वाली महिला की उम्र करीब 70 साल थी. मृतक महिला का बेटा भी गंभीर रूप से घायल है.

अब जानें पूरी कहानी: पुलिस ने मृतक महिला की बहू समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक दिनेशपुर के रहने वाले प्रसेनजीत शाह ने करीब चार साल पहले काशीपुर की रहने वाली सुरभि से शादी की थी.

बहू के मायके वालों ने घर में घुसकर की मारपीट (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था. परिवार वालों का आरोप है कि मंगलवार रात (17 फरवरी) को हुई मामूली कहासुनी अचानक हिंसा में बदल गई. इसके बाद सुरभि ने मायके से पांच लोगों को अपने घर बुला लिया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरभि के मायके वालों ने प्रसेनजीत शाह और उनकी 70 साल की मां संध्या शाह के साथ मारपीट की.

चश्मदीदों के मुताबिक झगड़े में बुज़ुर्ग महिला को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. प्रसेनजीत शाह भी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

Rudrapur
वारदात स्थल पर लगी लोगों की भीड़. (ETV Bharat)

पुलिस क्षेत्राधिकारी दौलत राम वर्मा ने बताया कि पारिवारिक झगड़े में बुज़ुर्ग महिला की मौत हो गई. बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. नामजद शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरभि और उसके साथ आए पांच अन्य लोगों को हिरासत में लिया है.

Rudrapur
महिला की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) अजय गणपति और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिवार से बात की, उन्हें निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की पूरी जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक झगड़ों के बढ़ते हिंसक रूप और सामाजिक रिश्तों में आ रही दरारों को सामने ला दिया है.

