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'बेटी को बचाना है तो पैसे लेकर आओ..' भागते हुए घर जा रही थी मां.. उधर मौत का इंजेक्शन देकर जला दी चिता

विवाहिता के मायके वालों का आरोप है कि पहले महिला को जिंदा जलाया और अस्पताल में इलाज के दौरान जहर का इंजेक्शन दिया गया. पढ़ें

Dowry murder in Vaishali
महिला की चिता बुझाती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 1:33 PM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक मामला सामने आया है. दहेज के दानवों ने एक 20 साल की विवाहिता को सिर्फ प्रताड़ित नहीं किया बल्कि उसे मारने के लिए रूह कंपा देने वाली साजिश रची. लालगंज थाना क्षेत्र के पिरापुर में खुशबू नाम की महिला को पहले पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई और जब वह बच गई, तो अस्पताल में जहर का इंजेक्शन देकर उसकी जान ले ली गई.

2 साल पहले हुई थी शादी: महिला के परिजनों का आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए पुलिस के आने से पहले ही शव को जला भी दिया गया. परिजनों ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के पिरापुर गांव में 20 वर्षीय खुशबू कुमारी की शादी दो साल पहले भरत राय के पुत्र रवि कुमार राय से साथ हुई थी.

दहेज के लिए खौफनाक मौत (ETV Bharat)

इलाज के दौरान जहर का इंजेक्शन देने का आरोप: विवाहिता के परिजनों का कहना है कि शादी के एक साल बाद ही सास, ससुर, देवर और ननद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. 19 मार्च को विवाद बढ़ा और ससुराल वालों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर खुशबू के शरीर पर छिड़क दिया और आग लगा दी. बुरी तरह झुलसी खुशबू को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब इलाज का खर्च बढ़ा तो खुशबू को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया.

पति रोज महिला से करता था मारपीट: मृत महिला के चाचा ने बताया कि ससुराल वालों ने महिला को आग लगा दिया था. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था. दान दहेज के लिए रोज मारपीट करता था. एक बार भागकर मायके आई थी, लेकिन ससुराल वाले मनाकर वापस ले गए थे. दो साल पहले शादी हुई थी और शराबी ट्रक ड्राइवर पति एक साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था. हमलोग सोचे थे कि घर की बात है सुलझ जाएगा तो अच्छा रहेगा.

Dowry murder in Vaishali
जांच करती पुलिस (ETV Bharat)

"खुशबू के साथ उसकी मम्मी अस्पताल में ही थी, लेकिन पैसा खत्म होने पर ससुराल वालों ने कहा कि बेटी को बचाना है तो जाओ पैसे लेकर आओ. मां आधी दूर भी नहीं पहुंची होगी कि ससुराल वालों ने जहर का इंजेक्शन दिलवा दिया और लाश जला दिया. हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी. हमलोगों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और चिता में आग लगा दी. ससुराल वाले भाग गए हैं." - बबन कुमार, मृतक महिला के चाचा

पुलिस का बयान: लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि महिला का सोनपुर में मायके है. जानकारी के अनुसार 16-17 रोज पहले खुशुबू कुमारी अपने ससुराल में संदिग्ध अवस्था में जल गई थी. दोनों पक्ष (मायके और ससुराल) मिलकर उसका इलाज कर रहे थे. इलाज के क्रम में महिला की मृत्यु हो गई.

पुलिस को सूचना दिए बगैर जबरन जलाया शव: उन्होंने आगे बताया कि ससुराल वालों ने बिना पुलिस को सूचित किए शव को जला दिया. जब पुलिस को सूचना मिली तो हमलोग आए लेकिन तबतक महिला का शव पूरी तरह से जल चुका था. पुलिस को सूचना देना ससुराल वालों का कर्तव्य था लेकिन नहीं दी गई. ससुर को हिरासत में लिया गया है, बाकि सभी फरार हैं. पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

Dowry murder in Vaishali
गंडक नदी घाट पर महिला की जलायी गई चिता (ETV Bharat)

"एक विवाहित महिला के जलते शव के कुछ अवशेष को बरामद किया गया हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंची है और जांच के सैंपल लिए हैं. मृतका के ससुर भरत राय को हिरासत में लिया गया है."- गोपाल मंडल,लालगंज एसडीपीओ

वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही FSL: फिलहाल गंडक नदी घाट पर चिता जलाने की सूचना पर आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने चिता को बुझाया और अधजले शव को बाहर निकाला. एफएसएल की टीम अब वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है, ताकि इस हत्या की गुत्थी को सुलझायी जा सके. वहीं महिला के परिजन जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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