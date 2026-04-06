ETV Bharat / state

'बेटी को बचाना है तो पैसे लेकर आओ..' भागते हुए घर जा रही थी मां.. उधर मौत का इंजेक्शन देकर जला दी चिता

महिला की चिता बुझाती पुलिस ( ETV Bharat )