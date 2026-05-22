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जिम ट्रेनिंग के नाम पर फंसाती थी युवती, ब्लैकमेलिंग का पैसा वसूलने आए चार साथी गिरफ्तार

गैंग की युवती अभियुक्त फरार है. पुलिस ने कहा कि इस गैंग के शिकार अन्य पीड़ित भी सामने आ सकते हैं.

Police Arrest Four Accused
पुलिस ने गिरफ्तार किए चार आरोपी (Photo: Kota Rural Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 8:51 PM IST

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इटावा (कोटा): इटावा थाना पुलिस ने शुक्रवार को हनी ट्रैप गैंग का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, एक युवती अभियुक्त फरार है. आरोपी युवती सोशल मीडिया के जरिए जिम ट्रेनिंग के नाम से युवकों को फंसाकर कोटा बुलाती और उनसे संबंध बनाती थी. बाद में अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के जरिए ब्लैकमेल कर रही थी. पुलिस ने इस मामले में वसूली करने आए चार बदमाशों को दबोच लिया.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि पीड़ित की सूचना पर इटावा पुलिस ने कार्रवाई की. मौके पर ही आरोपी के पर्चा बयान के आधार पर 21 मई को मुकदमा दर्ज किया. घटनास्थल से कुछ आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया. एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि एक पीड़ित से कोटा निवासी युवती ने सोशल मीडिया के जरिए 13 मई को संपर्क किया था. जिम ट्रेनिंग के नाम पर पीड़ित को कोटा बुलाया. वह चार-पांच दिन बाद कोटा आया और एक होटल में युवती के साथ संबंध बनाए. इसके बाद घर वालों के होटल के बाहर आ जाने की बात कहकर अचानक चली गई. बाद में उसने फोन कर कहा कि 'मेरे घर वाले दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं'.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: कोटा पुलिस ने पकड़ी हनी ट्रैप गैंग, महिलाएं युवकों को फंसाती, साथी वीडियो बना करते थे ब्लैकमेल

15 लाख की मांग, साढ़े तीन लाख में सौदा: एसपी ने बताया कि इस घटना के बाद पीड़ित के पास पहले योगेंद्र मीणा ने फोन किया और इस घटनाक्रम के संबंध में बताया. बाद में रियासत अली उर्फ सोनू, फिरोज उर्फ बबलू और रईस कुरैशी का भी फोन आया. पीड़ित से 15 लाख रुपए मांगे. उसने इतनी बड़ी राशि नहीं होने का हवाला दिया. पीड़ित ने कहा था कि इतने पैसे नहीं हैं और वह आत्महत्या कर लेगा. बाद में 3.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. इस राशि को लेने के लिए योगेंद्र मीणा कालीसिंध डीपरी पर आया. पीड़ित ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी. पीड़ित के पीछे-पीछे पुलिस भी तकनीकी अनुसंधान की मदद से पहुंच गई. ऐसे में चारों आरोपियों को पकड़ लिया जबकि युवती अभी फरार है.

विभिन्न मामलों में जा चुके जेल: एसपी शंकर ने बताया कि युवती ने इससे पहले कनवास थाने में भी साल 2026 में मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में कोर्ट में बयान में पलट गई. इस मामले में पीड़ित से 4 लाख लिए गए थे. थानाधिकारी अजीत सिंह का कहना था कि इस गैंग के शिकार अन्य पीड़ित भी सामने आ सकते हैं. इन्होंने कई लोगों को गैंग बनाकर हनी ट्रैप में फंसाया है. उनसे लाखों की वसूली भी की है. पकड़े गए आरोपियों में रियासत पर तीन, फिरोज रईस और योगेंद्र मीणा पर दो-दो मुकदमे हैं. इनमें हत्या, जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट एससी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं. इनमें इन्हें जेल भी हो चुकी है.

पढ़ें:हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़: दो मास्टरमाइंड महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार, व्हाट्सएप मैसेज से फंसाया था व्यापारी को

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HONEY TRAP GANG BUSTED IN KOTA

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