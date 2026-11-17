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फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट से सरकारी टीचर बनने का का प्रयास, आरोपी महिला ने जयपुर कोर्ट में किया सरेंडर

आरोपी महिला सुनीता ( ETV Bharat Jaipur, Source- SOG Headquarters )

जयपुर: फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र से सरकारी शिक्षक बनने के प्रयास से जुड़े एक मामले में आरोपी महिला ने कोर्ट में सरेंडर किया है. कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की रिमांड पर सौंपा है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के प्रयास की आरोपी थोबाऊ (जालोर) निवासी सुनीता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष सरेंडर किया है. एसओजी ने उसे 19 नवंबर तक रिमांड पर लिया है और पूछताछ की जा रही है. आरोपी सुनीता ने ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अध्यापक भर्ती परीक्षा की दोगुना चयन सूची में नाम आने पर फर्जी खेल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन समिति के समक्ष जमा करवाए थे.