फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट से सरकारी टीचर बनने का का प्रयास, आरोपी महिला ने जयपुर कोर्ट में किया सरेंडर
शिक्षक भर्ती-2022 में खेल प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी लेने की कोशिश की गई थी, मामले में पहले भी कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं
Published : November 17, 2026 at 7:54 PM IST
जयपुर: फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र से सरकारी शिक्षक बनने के प्रयास से जुड़े एक मामले में आरोपी महिला ने कोर्ट में सरेंडर किया है. कोर्ट ने उसे 19 नवंबर तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की रिमांड पर सौंपा है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के प्रयास की आरोपी थोबाऊ (जालोर) निवासी सुनीता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष सरेंडर किया है. एसओजी ने उसे 19 नवंबर तक रिमांड पर लिया है और पूछताछ की जा रही है. आरोपी सुनीता ने ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अध्यापक भर्ती परीक्षा की दोगुना चयन सूची में नाम आने पर फर्जी खेल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन समिति के समक्ष जमा करवाए थे.
38 अभ्यर्थियों ने पेश किए थे ताइक्वांडो प्रमाण पत्र: विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से साल 2022 में तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल-1) की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इसमें खेल कोटे से दो फीसदी अभ्यर्थियों का चयन होना था. इस भर्ती की चयन सूची में ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र के आधार पर 38 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था. शिक्षा विभाग द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र पेश किए थे.
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सभी 38 प्रमाण पत्र पाए गए फर्जी: शिकायत मिलने पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि सभी 38 अभ्यर्थियों ने दलालों के मार्फत फर्जी खेल प्रमाण पत्र हासिल कर सरकारी नौकरी लगने का प्रयास किया. जांच में यह भी सामने आया है कि इन प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट भी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) की फर्जी ईमेल आईडी से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की नियुक्ति शाखा को भेजी गई. इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया.
फर्जी ईमेल आईडी से भेजी सत्यापन रिपोर्ट: मामले में फर्जी ईमेल आईडी से सत्यापन रिपोर्ट भेजने वाले आरोपी बिमलेन्दु कुमार झा और उसके साथी कमल सिंह को 7 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था. फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में 38 अभ्यर्थियों को नामजद किया गया है. इनमें से 24 अभ्यर्थियों, तीन सहयोगियों और पांच दलालों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले में एसओजी आगे जांच और अनुसंधान में जुटी है.
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