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चूरू: हनीट्रैप मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, एक अन्य सहयोगी हिरासत में

इससे पहले साल 2025 में भी आरोपी महिला और उसके साथी के खिलाफ बीदासर में ही मामला दर्ज हुआ था.

Bidasar Police Station
पुलिस थाना बीदासर (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 10:15 PM IST

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चूरू: बीदासर थाना पुलिस ने हनीट्रैप के एक मामले का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने मामले की मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक अन्य सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बीदासर थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक महिला ने उसे अपने जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद वह उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगी और मामले को रफा-दफा करने के बदले 3 लाख रुपए की मांग की. पीड़ित की रिपोर्ट पर बीदासर पुलिस थाने में गत 25 मई को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए बीदासर थाना धिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

पढ़ें: बिजनेसमैन को हनीट्रैप में फंसाकर ठग लिए 90 लाख, AI प्रोजेक्ट हड़पने के लिए रची साजिश, महिला गिरफ्तार

टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना संकलन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बीकानेर निवासी 31 वर्षीय महिला जया धोबी पत्नी नवीन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. पुलिस ने इस घिनौने खेल में महिला का साथ देने वाले उसके एक अन्य सहयोगी बीदासर के सत्यनारायण (उम्र 50 वर्ष) पुत्र पेमाराम प्रजापत को भी हिरासत में लिया है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है. जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है. इससे पहले वर्ष 2025 में भी इस महिला जया और सत्यनारायण के खिलाफ बीदासर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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WOMAN ARRESTED IN HONEY TRAP CASE
हनीट्रैप आरोपी महिला गिरफ्तार
ACCUSED SENT TO JUDICIAL CUSTODY
HONEY TRAP CASE IN CHURU

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