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पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, फिर दिया तीन तलाक, दोबारा साथ रखने के लिए बहनोई से हलाला का बनाया दबाव

करीब ढाई साल पहले हुआ था निकाह: पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब ढाई साल पहले फरमान निवासी इस्लामपुर बिजनौर के साथ हुई थी. निकाह के बाद पति उसे देहरादून ले आया था, जहां दोनों किराए के मकान में रह रहे थे. महिला का आरोप है कि करीब चार महीने पहले उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. उस दौरान पति की बहन भी मौके पर मौजूद थी. तीन तलाक के बाद महिला अपने मायके चली गई और लगातार अपना वैवाहिक जीवन बचाने की कोशिश करती रही.

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, तीन तलाक देने का आरोप लगाया. वहीं दोबारा साथ रखने के लिए कथित तौर पर बहनोई से हलाला कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति फरमान और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में आरोपी पति फरमान को गिरफ्तार कर लिया है.

पति के गांव पहुंचने पर मारपीट का आरोप: पीड़िता के मुताबिक, 14 जुलाई को वह अपने पति के गांव स्थित घर पहुंची और पति व ससुराल पक्ष से तीन तलाक वापस लेकर दोबारा साथ रहने का अनुरोध किया. आरोप है कि इस दौरान ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद वह वापस देहरादून अपनी बहनों के पास आ गई. कुछ दिन बाद उसका पति भी देहरादून पहुंचा और कथित तौर पर माफी मांगते हुए उसे दोबारा साथ रखने की बात कही.

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर फरमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 85 और मुस्लिम विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है.

-नरेश राठौर, पटेल नगर कोतवाली प्रभारी-

दोबारा साथ रखने से पहले रखी कथित हलाला की शर्त: महिला का आरोप है कि पति ने दोबारा साथ रखने के लिए उसके सामने कथित तौर पर हलाला की शर्त रखी. पीड़िता के अनुसार, पति बार-बार उस पर अपने बहनोई के साथ हलाला की प्रक्रिया से गुजरने का दबाव बना रहा था. महिला ने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की. पीड़िता का आरोप है कि इस कथित दबाव के चलते वह मानसिक तनाव में है. उसने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. तहरीर में महिला ने घटना से जुड़े मोबाइल संदेश और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कराने का अनुरोध किया है.

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