पति पर लगाया दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप, पुलिस को सुनाई आपबीती
काशीपुर में एक महिला ने अपने पति के पर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2025 at 12:50 PM IST
काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक महिला ने अपने पति पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करे की धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है. आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
काशीपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि 12 फरवरी 2023 को उसकी शादी रामपुर जिले के बिलासपुर के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी. पीड़िता के मुताबिक पति के कहने पर उसने मुंबई में नौकरी छोड़कर उसके विदेश भेजने के कार्य में हाथ बंटाने के लिए ऑनलाइन कार्य किया. महिला का आरोप है कि पति उसे घुमाने के बहाने होटल में ले जाता था, जहां डरा धमकाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध और अश्लील वीडियो बनाता था. आरोप है कि जब वह विरोध करती थी तो पति वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.
आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने भी उसे मकान बनाने के लिए 50 लाख रुपए दहेज में लाने की मांग की. मना करने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित ही नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. आरोप है कि पीड़िता के खाते से एक लाख 80 हजार रुपए भी उसके पति ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. उसने अपने पति पर पीड़िता के नाम पर वाहन लोन, हाउसिंग लोन और गोल्ड लोन के नाम पर हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया है. वहीं पीड़िता का आरोप है कि बीते 9 जून को उसके साथ मारपीट कर पति व सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया. साथ ही गहने, बैंक पासबुक आदि अपने पास रख लिए.
आरोप लगाया कि पति अश्लील वीडियो को रिश्तेदारों को और सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी देता है. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर के माध्यम से बताया कि अब उसका पति लोन के पैसों से कनाडा भागने की तैयारी कर रहा है. पीड़िता ने पुलिस से मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला ने बताया कि मामले में महिला की तहरीर मिली है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.
