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'सब इंस्पेक्टर ने मेरे साथ दुष्कर्म किया..' पीड़िता का आरोप- अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी

कॉन्सेप्ट इमेज ( (ETV Bharat) )

दरभंगा: शादी का भरोसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में केवटी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को आरोपित किया गया है. पीड़िता ने महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.

थाना में हुई थी पीड़िता और SI की मुलाकात